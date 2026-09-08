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淡水藥師下藥女大生！醫示警：注意短期記憶、專注力變差 更可能失憶

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
淡水某藥局藥師涉持民眾回收的鎮靜安眠藥物，在工讀女大生水壺內下藥。圖為鎮定劑、安眠藥等管制藥品。聯合報系資料照
淡水某藥局藥師涉持民眾回收的鎮靜安眠藥物，在工讀女大生水壺內下藥。圖為鎮定劑、安眠藥等管制藥品。聯合報系資料照

新北市淡水區陳姓藥師涉嫌下藥引發討論，他在工讀女大生的水壺裡偷下含「BZD（苯二氮平類）」成分藥物，且面對調查時，辯稱只是「開玩笑」或「測藥性」。睿鳴堂中醫診所中醫師周宗翰指出，BZD藥物影響神經系統、意識、判斷力，絕對不是「吃了比較放鬆」的糖果，也不是想睡就吃、想讓人安靜就可以隨便拿出來用的東西。

周宗翰指出，對原本沒有適應症、身體根本不需要這類藥物的人來說，一旦被不明究裡地投藥，會造成非常可怕的影響。周宗翰說，最直接的就會出現嚴重嗜睡、頭暈、注意力急遽下降、反應變慢，甚至連記憶力都會受損，導致「斷片」或對當下發生的事情完全沒印象。

這不僅讓受害者暴露在極高的跌倒、意外風險中，如果被害人當時剛好又喝了酒或其他藥物，甚至會產生致命的危險。周宗翰指出，身為醫療專業人員，明明比誰都清楚這些藥物的作用與風險，卻還故意把它用在不該用的人身上，這傷害的絕對不只是受害者的身體，更是徹底踐踏了專業倫理與別人的信任。

如果身邊有人不幸碰上類似的狀況，或懷疑自己曾暴露在這樣的風險中，該怎麼幫忙觀察和評估後續有沒有留下後遺症？

周宗翰說，一定要密切注意當下的急性生理反應，像是看看對方有沒有突然出現極度疲倦、頭暈目眩、走路步態不穩，或是意識變得很模糊、叫不太醒的狀況。如果有殘留的飲食或水壺，一定要第一時間保留下來送驗。

其次，在身體狀況穩定後，要持續追蹤受害者的神經與認知功能，留意短期記憶是不是有斷層、專注力有沒有明顯變差，或者日常反應是不是變得比以前遲鈍。

最後，千萬不要忽略心理層面的創傷。周宗翰說，遭受自己信任的職場前輩或專業人員暗算，那種心理打擊是非常巨大的。如果發現當事人後來出現了恐慌、焦慮、容易受驚嚇、對周遭環境失去安全感，甚至是嚴重的失眠或創傷後壓力症候群，這時候絕對要勇敢尋求身心科醫師或專業心理諮商的協助。

周宗翰說，醫療人員的天職是守護健康，而不是傷害無辜。這起事件應受到社會最強烈的譴責，司法也必須給予最嚴厲的制裁，給予民眾、無辜受害者最大的人身保障。

淡水 藥師 專注力 記憶力

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