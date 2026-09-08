災時送藥到日常照護應用 花東推進偏鄉醫療無人機物流

花東地形從高山部落到離島，醫療物資配送常受距離與天候影響，若遇地震、颱風或豪雨，常道路中斷、船班停航，影響民眾就醫與用藥，東區全人推動委員會逐步建立醫療無人機支援醫療所需。

中央健康保險署東區業務組推動花東地區醫療照護轉型而成立的「東區全人推動委員會」日前舉辦東區偏鄉醫療無人機物流創新交流會，由花蓮慈濟醫院、極現科技協辦，邀集健保、衛生、醫療及科技等領域代表，盤點偏鄉、山區及離島需求，並進行醫療無人機實機飛行展示。

東區全人推動委員會副執行長、花蓮慈濟醫院副院長陳星助表示，花東推動醫療無人機，除因應天災造成的交通中斷，也要面對少子化與物流缺工帶來的長期影響；初期優先支援緊急醫療需求，包含藥品、防蛇毒血清、自動體外心臟電擊去顫器（AED）及其他急救物資，第二階段則是推動日常物流常規化，彙整不同醫療院所及地區配送需求，規劃常態航線、起降據點及調度方式。

花蓮慈濟醫院投入醫療無人機，源自一次次災害帶來的考驗。東區全人推動委員會執行秘書、花蓮慈院醫事室主任張菁育回憶，2024年0403花蓮地震造成中橫天祥地區道路中斷，車輛無法進入，藥品與醫材不能停送；團隊因此建置無人機申請系統，透過總統盃黑客松及健康台灣相關計畫爭取支持展開試飛，並盤點秀林鄉公所至天祥、豐濱鄉及奇美部落等高風險路線。

2025年馬太鞍溪堰塞湖溢流災害期間，光復鄉部分居民安置在收容處所，無法前往醫療站。花蓮慈院先透過遠距視訊確認用藥需求，完成醫師開立處方及藥師調劑，再以無人機將藥品送往災區，最後由當地醫療人員交給民眾，完成從看診、調劑到送藥流程。

張菁育指出，醫療無人機不只是把物資放上飛機，背後還包括需求申請、航線安排、冷鏈管理、飛行監控及收件確認；若由個別醫院單獨營運，設備維護及人力成本負擔較重，因此希望結合各醫療院所與衛生所需求，建立共同調度及排班機制。

因應花東長距離及跨海運送需求，交流會現場展示垂直起降固定翼無人機。極現科技執行長徐偉城說，新機型除了從地面起降，還能直接從窗戶起降，最大航程可達120公里，時速約100至120公里，目前可載運約3至5公斤物資；系統能自動起降、充電並接受遠端監控，跨海及偏遠地區也可利用衛星通訊作為備援，運輸箱則具備冷鏈溫度控管，可運送藥品、血品、醫材及檢體。

台東海端鄉衛生所護理長王添玉說，南橫山區遇到颱風或豪雨容易坍方，擔心慢性病人無法取得藥物，2025年樺加沙颱風造成南橫公路中斷，衛生所與關山慈濟醫院、消防隊等團隊曾以直升機、徒步及部落接駁等方式送藥；若徒步前往利稻部落，可能需要3至4小時，沿途還有落石及坍方風險，期待未來能以點對點、無人機運送，減少人力負擔與人員涉險。

台東馬偕紀念醫院副院長張義芳提及，台東癌症病人領取標靶藥物及定期抽血檢驗，往往須長途往返，綠島、蘭嶼遇到天候不佳停航時，用藥與檢體運送更是一大難題，希望未來與花蓮慈院及科技業者合作，規劃常態運送航線。

健保署東區業務組長黃兆杰表示，花蓮、台東兩縣面積合計接近台灣總面積1/4，人口卻僅占全國2.3%，地廣人稀、交通不便是花東必須面對的問題，未來在全人整合照護計畫下，將研議醫療無人機在急難救護及日常照護應用。

陳星助指出，醫療無人機要真正走進偏鄉，還須串聯遠距診療、醫師處方、藥師調劑及物資追蹤，並處理航線、法規與營運經費等問題；未來將持續彙整各地需求、規劃後續試飛，逐步建立平時可以運作、災時能立即支援的東部醫療無人機物流。