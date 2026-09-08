雨後防疫動起來 環境部籲落實「巡、倒、清、刷」阻斷登革熱

近期連續豪雨造成全臺部分地區積水，隨著雨勢暫歇，真正的防疫挑戰才正要開始。由於目前仍是登革熱疫情流行高峰期，大雨過後的一週是阻斷病媒蚊繁衍的黃金時間，環境部環境管理署呼籲民眾務必把握放晴空檔，澈底檢查住家內外與周遭環境，清除任何可能成為「養蚊子」溫床的積水處。

登革熱主要透過病媒蚊叮咬傳播，豪雨後四處散落的積水容器，正是蚊蟲最愛的產卵地。只要短短一週，積水中的孑孓就能羽化為成蚊，成為登革病毒的傳播媒介，若不即時清理，兩週內該地區的病媒蚊密度便會大幅飆升，嚴重威脅社區民眾健康。請大家在雨後主動整頓環境，並確實執行防蚊「巡、倒、清、刷」措施：

「巡」視周遭環境：仔細巡查家中及戶外的花瓶、盆栽底盤、樹洞、廢輪胎、塑膠帆布、鍋碗瓢盆，以及容易被忽略的地下室與屋簷天溝。

「倒」除滯留積水：將容器內的積水傾倒於乾燥地面，切勿直接倒入排水溝中；倒空後的容器應確實弄乾並妥善倒置，維持乾燥。

「清」除各類廢棄物：不需要的廢保麗龍、寶特瓶等容器應立即分類丟棄。若有廢棄浴缸、水族箱等大型物品，可聯絡當地清潔隊協助清運。

「刷」洗留用容器：必須保留的容器除了倒空水分，還要用力刷洗內壁以去除附著的斑蚊蟲卵，隨後妥善倒置或收納；使用中的儲水設備則務必定期刷洗，並加蓋或加掛細網。

為防範豪雨積水引發登革熱相關疫情，各級政府持續辦理公共環境清理及消毒作業，並加速疏通排水溝渠與清除積水雜物。然而，防疫工作除了仰賴政府的單向監控與防治，全民主動參與才是致勝關鍵。面對高溫豪雨的雙重威脅，環境部環境管理署呼籲鄰里社區通力合作，落實環境自主管理，確實斬斷病媒蚊的繁殖鏈，才能有效防堵登革熱疫情擴散，共同守護安全、健康的居家生活環境。