雙十連假5天疏運高鐵加開88班次 周四凌晨開搶

雙十連假下個月登場，台灣高鐵規畫5天國慶疏運期間，加開88班次列車、總計提供913班旅運服務，將於10日凌晨0時開放購票。

迎接雙十國慶，台灣高鐵為加強服務旅客返鄉或出遊的需求，自10月8日至10月12日規畫為期5天的國慶疏運。期間加開88班次列車，包含南下37班、北上51班，總計5天提供913班次的旅運服務。疏運期間各車次列車自9月10日凌晨0時起開放購票。

台灣高鐵表示，疏運期間各車次均配置2至9節不等之自由座車廂，建議搭乘自由座的旅客到站後，可先透過站內「旅客資訊顯示系統」查詢各車次自由座配置資訊，確認排隊動線，同時配合站務人員引導，依序乘車。各車站也將於疏運期間加派人力，引導旅客順利乘車。

台灣高鐵指出，疏運期間將針對台中以北區間自由座需求較高時段，特別擴大自由座運能，以加強服務旅客，敬請往返台中以北各站旅客多加利用。

高鐵公司特別提醒旅客，10月11日北上之1336、1698及1296車次3車次，僅提供11-12車作為自由座車廂，且抵達端點南港站時，將超過凌晨0時。