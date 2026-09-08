快訊

福華接班人廖國宏吃素、不菸酒為何仍腦溢血驟逝？醫揭腦中風頭號危險因子

淡水藥局昔「孤男寡女」白天拉下鐵捲門 網友目擊藥師怪異行徑嚇壞

MLB／為何不直接說大谷今年放棄投球？羅伯茲：是我選擇不說死

聽新聞
0:00 / 0:00

雙十連假5天疏運高鐵加開88班次 周四凌晨開搶

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台灣高鐵列車示意圖。圖／聯合報系資料照
台灣高鐵列車示意圖。圖／聯合報系資料照

雙十連假下個月登場，台灣高鐵規畫5天國慶疏運期間，加開88班次列車、總計提供913班旅運服務，將於10日凌晨0時開放購票。

迎接雙十國慶，台灣高鐵為加強服務旅客返鄉或出遊的需求，自10月8日至10月12日規畫為期5天的國慶疏運。期間加開88班次列車，包含南下37班、北上51班，總計5天提供913班次的旅運服務。疏運期間各車次列車自9月10日凌晨0時起開放購票。

台灣高鐵表示，疏運期間各車次均配置2至9節不等之自由座車廂，建議搭乘自由座的旅客到站後，可先透過站內「旅客資訊顯示系統」查詢各車次自由座配置資訊，確認排隊動線，同時配合站務人員引導，依序乘車。各車站也將於疏運期間加派人力，引導旅客順利乘車。

台灣高鐵指出，疏運期間將針對台中以北區間自由座需求較高時段，特別擴大自由座運能，以加強服務旅客，敬請往返台中以北各站旅客多加利用。

高鐵公司特別提醒旅客，10月11日北上之1336、1698及1296車次3車次，僅提供11-12車作為自由座車廂，且抵達端點南港站時，將超過凌晨0時。

高鐵 國慶 班次 連假

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台鐵準點率與賠償 消基會籲建立旅客為中心制度

列車準點率97.02％與民眾感受差太多 台鐵：二等站以上車站列KPI管控

台鐵準點率逾97％...消基會批「與民眾感受不符」 6訴求要求公開數據

9鄉鎮無客運 雲林擬導入幸福巴士

相關新聞

今晨17.5度！吳德榮：晴空輻射早晚微涼 周五大台北、東半部轉雨

秋意漸濃，天氣早晚微涼。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨晴空輻射，截至上午4時42分各縣市平地最低氣溫依序為：新竹(關西鎮)17.5度，新北(石碇區)17.8度，桃園(大溪區)18.4度。各地區平地最低氣溫約在18至22度。

準點率97%？消基會批台鐵：民眾感受有落差

台鐵公司化邁入第三年，準點率仍為人詬病，消基會指出，台鐵宣稱去年準點率達百分之九十七，民眾感受卻有明顯落差，台鐵現行準點率以列車抵達終點站時間判斷，但旅客在乎的是「我要搭的列車有沒有準時到？」，要求公開各站準點率，並呼籲檢討四十五分鐘單一賠償門檻。

台大醫院擬設UCC分流輕症 華山市場入選

阜杭豆漿排隊人潮不斷，台北市華山市場成為打卡景點，未來還可能成為假日收治輕症的醫療場域。衛福部研議在台大周邊增設「周日及國定假日輕急症中心」（ＵＣＣ），以緩解急診壅塞困境，目前以華山市場辦公室為最可能地點。

東北季風明起增強 粉專：早晚涼、中午高溫30度以上

入秋首波東北季風明天報到，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，預估天氣上風大一點、早晚涼一點，但中午仍有30度以上，不能把這波「東北季風增強」直接等同於「全天明顯降溫」來看待。

雙十連假5天疏運高鐵加開88班次 周四凌晨開搶

雙十連假下個月登場，台灣高鐵規畫5天國慶疏運期間，加開88班次列車、總計提供913班旅運服務，將於10日凌晨0時開放購票。

豬、海鮮、吐司誰第一？中秋烤肉十大食材人氣榜

牛肉、海鮮、菇類、香腸等經典烤物通通上榜，中秋烤肉吃什麼？十大熱門食材一次盤點，帶你快速掌握今年話題度最高的必烤清單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。