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65歲以上國人近4成聽損 大腦要「努力聽」恐增失智、跌倒風險

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
若發現長輩看電視的音量已超過一般人可忍受的範圍，或說話時容易誤解他人意思，應帶長輩就醫檢查聽力，聽損者可透過戴助聽器，降低失智風險。圖／123RF
若發現長輩看電視的音量已超過一般人可忍受的範圍，或說話時容易誤解他人意思，應帶長輩就醫檢查聽力，聽損者可透過戴助聽器，降低失智風險。圖／123RF

「年紀大了，耳朵聽不清楚很正常」恐怕是錯誤觀念。台灣進入超高齡社會，聽力系統不只與平衡系統緊密相連，更影響到認知、心理及人身安全。台灣耳科醫學會發布「台灣成人退化性聽力損失臨床治療指引」，指出國內65歲以上長者聽力障礙盛行率達38%，85歲以上更高達70%，呼籲50歲起就應定期接受聽力篩檢，別等到「聽不到」才就醫。

這份指引整合國際實證、台灣健保大數據及本土研究，提出11項關鍵行動聲明，從早期發現與診斷、階梯式介入管理，到治療成效驗證與定期評估，建立完整照護路徑；並建議將醫療級助聽器結合聽能復健，列為重要的第一線治療。

根據全台逾9000人的高齡聽力篩檢資料，65歲以上長者聽力障礙盛行率約38%，75歲增至48%，85歲以上更達70%。台灣耳科醫學會吳振吉表示，聽覺屬於神經系統的一部分，聽力問題也牽動了神經系統退化。台灣全民健保研究資料庫研究顯示，45至64歲中壯年聽損者，日後罹患失智風險較聽力正常者增加40%，且跌倒、交通事故傷害及後續罹患憂鬱症的風險也較高。

醫學界認為，聽不清楚時，大腦必須投入更多認知資源解讀聲音，長期可能增加認知負荷。另一方面，患者也可能因溝通困難逐漸減少社交活動，形成孤立、情緒低落甚至認知退化的惡性循環。

雖然許多長者即使知道自己有聽損，仍抗拒使用助聽器。台灣本土研究顯示，拒戴助聽器最常見原因並非價格，而是「配戴不適」占25.1%，其次為認為沒有社交需求占14%，因價格昂貴拒戴者反而僅5.1%。吳振吉提醒，助聽器並非「買了、戴上就好」，還需要專業驗配、聽能復健及後續調整。

「台灣成人退化性聽力損失臨床治療指引」建議，50至64歲成人每3至5年接受一次聽力篩檢，65歲以上則每1至3年一次。若篩檢異常，應進一步接受耳部檢查及完整聽力評估，尤其是突發性、單側不對稱聽損，更不能簡單歸因於老化。

治療也採「階梯式介入」。輕度聽損可先透過溝通策略、改善聆聽環境及輔助裝置介入。若已造成實質溝通障礙，則應評估醫療級助聽器並搭配聽能復健；重度以上聽損者即使配戴適當助聽器，仍有明顯語音理解困難，則可進一步評估人工耳蝸。

台灣耳科醫學會吳振吉強調，聽力健康不應只由耳鼻喉科把關，家醫科、內科、高齡醫學科及基層診所，都能在看診時多問一句「最近有沒有覺得聽不清楚？」讓聽力像血壓、血糖一樣成為中高齡健康管理的一環，及早發現、及早介入，守住長者的溝通能力、認知功能與自主生活。

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