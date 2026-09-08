老婆嫌他肚子大…「脂肪啦」50歲男不以為意 醫一照超音波：大腸癌轉移了

男性隨著年紀增長，腹部變得圓滾滾，不少人第一時間都以為只是吃多、少運動造成的脂肪堆積。醫師提醒，若腹圍在一段時間內明顯增加，即使沒有疼痛或其他不適，也不能完全排除疾病可能，必要時應透過影像檢查釐清原因。

日日晴內科診所院長、肝膽腸胃科醫師傅家駒近日在Threads上分享一名50歲男性的臨床案例，患者因妻子發現他的肚子明顯變大，陪同到診所接受檢查，男子當下卻不太在意，還認為「裡面都是脂肪啦」，沒什麼問題。沒想到經腹部超音波檢查後，發現腹腔內累積大量腹水，隨即轉往急診接受電腦斷層，最後確診為大腸癌合併腹膜轉移。

傅家駒指出，這名患者並沒有明顯腸胃道症狀，顯示重大疾病不一定會先以疼痛或血便等典型症狀出現。腹水也不是單一疾病，而是身體發出的警訊，可能與肝硬化、酒精性肝炎、惡性腫瘤或腹膜炎等原因有關；部分患者最初僅覺得腹部脹、腰圍變粗，因此容易誤以為只是變胖。

至於如何分辨「啤酒肚」究竟是脂肪還是腹腔內出現異常，傅家駒表示，可透過腹部超音波進一步判斷，不能只靠自己的感覺或外觀下結論。他也提醒，大腸癌早期經常缺乏明顯症狀，部分病例是透過篩檢才被發現。

根據國健署最新資料，大腸癌發生人數高居國人十大癌症第2位、死亡人數居第3位。大腸癌早期沒有明顯症狀，若等到身體出現異常才就醫，可能已錯失早期發現時機。但若能在第0至1期發現，5年存活率可達9成以上。

國健署目前補助45至74歲民眾，以及40至44歲具大腸癌家族史者，每2年接受1次糞便潛血檢查；若檢查呈陽性，應進一步接受大腸鏡確認。至於一等親曾罹患大腸癌者，則屬於較高風險族群，更應與醫師討論提早篩檢。