豬、海鮮、吐司誰第一？中秋烤肉十大食材人氣榜

2026中秋烤肉食材大洗牌

中秋節除了賞月、吃月餅，烤肉更是不少人每年必排的節日活動。不管是在自家門口架起烤爐，還是與三五好友相約到燒肉店大快朵頤，炭火升起、團聚歡笑的場景，幾乎成為中秋節最具代表性的象徵。而說到烤肉，想必每個人心中都有一份必烤清單，有人力挺牛肉、雞肉、豬肉這類經典食材，也有人偏愛魚、蝦、貝類等海味大餐，另外也有一派網友認為玉米、四季豆、櫛瓜等蔬果才是解膩的好夥伴。面對琳瑯滿目的選擇，到底哪些才是烤網上不可或缺的靈魂主角呢？





《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，曾於2024年盤點十大烤肉食材，當時由蝦子、牛肉、貝類包辦前三名。時隔兩年，榜單再度重啟調查，過去的人氣食材是否依然穩居？又有哪些黑馬意外擠進榜單內？本文馬上揭曉答案！

No.10 根莖類

網路聲量：4,639筆

排名第10的根莖類，雖然不是烤網上最吸睛的存在，卻憑著「耐烤、吃得飽」等特色，成功在中秋烤肉清單中占有一席之地。像是南瓜、地瓜、馬鈴薯等根莖類食材，經過炭火加熱後，不僅口感變得更加鬆軟，還能帶出食材原有的自然甜味與香氣，深受許多大小朋友的歡迎。

有別於其他食材需要不停翻面，根莖類食材只要切成適當大小放上烤網慢慢加熱，或是直接用鋁箔紙包裹後丟入炭火中烘烤，就能輕鬆等著享用，照顧起來可說相當省心。對於想在滿桌肉品、海鮮之外增加變化的人來說，絕對是烤肉必備的清單之一。

No.9 菇類

網路聲量：5,536筆





如果說肉類、海鮮是烤肉桌上的主力，那麼香菇、杏鮑菇、金針菇、鴻喜菇等菇類，就是最受歡迎的配角之一。不同菇類各有擁護者，香菇肉厚軟嫩，烤後散發濃郁香氣；杏鮑菇則Q彈帶勁又多汁，讓人忍不住一吃上癮；金針菇則容易吸附醬汁，烤熟後依然保有脆口口感，搭配烤肉醬或胡椒鹽都相當對味。





菇類含水量較高，不容易因久烤而變得乾柴，對於不熟悉掌握火候的烤肉新手來說相當友善。即使聊天聊到忘記翻面，也不至於立刻變成難以下嚥的焦黑烤物，料理門檻相對低。更重要的是，烤肉經常少不了肉類、香腸等油脂較高的食材，吃到後半場難免覺得負擔較重。此時加入低熱量、高纖維的菇類，不僅能增加膳食纖維攝取，還能順便為滿桌的重口味解膩。結合低負擔、風味百搭與料理方便等優點，菇類成為不少人心中必烤的重要神隊友。

No.8 蔬果類

網路聲量：5,846筆

除了菇類，蔬菜也是解膩的好夥伴之一！當烤網上擺滿各種肉品時，絲瓜、玉米、玉米筍、青椒、甜椒、櫛瓜、四季豆等蔬果類，不僅能替烤網上增添繽紛色彩，也是許多人烤肉時用來轉換口味的必備選擇。相較於肉類的豐富油脂，蔬果經過炭火加熱後，更能帶出自然清甜的滋味，搭配肉類一起享用，吃起來更加爽口。

其中，玉米可說是烤肉界的經典選手，微焦的表面會散發出誘人的甜香，刷上一層奶油更是絕配；玉米筍耐烤不易焦，經久烤後依然保有爽脆口感；櫛瓜則含水量豐富，吃起來清甜軟嫩超涮嘴；另外，絲瓜也是不少人大推的經典烤物之一，可以搭配蛤蜊、金針菇等食材包進鋁箔紙中一起悶烤，帶來清爽解膩與提升鮮甜的效果。網友表示「絲瓜蛤蜊金針菇摻在一起吃超猛」、「中秋節就是要吃爆烤玉米」、「小黃瓜、櫛瓜絕對是每年必烤」。

No.7 吐司

示意圖／ChatGPT

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網路聲量：9,104筆

吐司雖然不像肉片、海鮮般搶眼，但它依然是許多網友心中不可或缺的經典食材。看似平凡的吐司，放上烤網後卻能變化出多種吃法，不僅可以烤至金黃酥脆後直接享用，也能依照個人喜好搭配不同食材，例如夾入烤肉片、生菜、起司或泡菜，製作成充滿炭火香氣的烤肉吐司。除了能增加飽足感，也有助於中和肉類的油膩滋味，讓整體口感更有層次。

不過，吐司遇到炭火很容易烤焦，稍不留意可能變得又黑又苦，因此建議放在火力較弱的區域烘烤，並適時翻面，才能呈現外酥內軟的理想口感。整體而言，吐司價格親民、飽足感強，加上怎麼搭都好吃的優勢，讓它穩穩占據中秋烤肉必備食材排行榜第七名。網友表示「白吐司拿去考就很好吃了我都吃那個飽的」、「吐司才是本體」、「我客家人一定夾爆吐司」。

No.6 頭足類海鮮及烤魚

示意圖／Unsplash

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網路聲量：9,566筆





中秋烤肉怎麼能少了海味？像是花枝、小卷、透抽、中卷、軟絲、魷魚，以及秋刀魚、吳郭魚、柳葉魚等，可說是海鮮控心中的必烤清單。其中，花枝、小卷、透抽等頭足類海鮮最大的魅力，就是烤過後帶有Ｑ彈口感，不僅單吃就能嚐到海鮮本身的鮮味，也能搭配烤肉醬增添風味。當肉類吃多了，換上一口鮮甜彈牙的海味，正好替味蕾轉換節奏。

另外，烤魚也是不少饕客大推的心頭好，尤其油脂豐富的秋刀魚，經過炭火燒烤後外皮焦香、魚肉細嫩，搭配蘿蔔泥與檸檬更能去腥解膩；體積小的柳葉魚，可連頭帶骨整條吃下，食用起來相當方便；吳郭魚則適合加入蔥、薑、蒜等辛香料，再以鋁箔紙包裹燒烤，不僅能鎖住魚肉水分，也能讓鮮味與辛香料充分融合。從Ｑ彈的頭足類到鮮嫩的烤魚，各式海鮮不僅讓烤網上的選擇更加豐富，也替餐桌增添一抹鮮美滋味。

No.5 蝦、貝類

示意圖／Pexels

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網路聲量：11,525筆

蝦子與貝類憑藉鮮甜滋味及澎湃賣相，成為中秋烤肉聚會的人氣食材。從常見的白蝦、草蝦，到肉質飽滿的泰國蝦、明蝦，各有不同特色。蝦子料理方式相當簡單，只要撒上海鹽直接燒烤，當蝦殼逐漸轉紅後，便可直接剝殼享受鮮嫩彈牙的蝦肉；講究一點的老饕，還會搭配蒜蓉、奶油或胡椒調味，讓滋味更加豐富。





除了蝦子，蛤蜊也是不少網友心中的必烤清單。將新鮮蛤蜊包入鋁箔紙中，加入薑絲、少量米酒一起燜烤，隨著外殼逐漸張開，鮮美湯汁也隨之釋出，光是打開鋁箔紙的瞬間，就讓人忍不住食指大動。網友表示，「烤肉我都專攻海鮮，蝦子至少十隻起跳」、「肉太快飽，我都會先吃海鮮」、「蛤蜊搭絲瓜超正點，我都這樣吃」。

No.4 加工肉品

示意圖／Pexels

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網路聲量：11,759筆

雖然香腸、培根、熱狗這類加工肉品在高溫炭火下，容易產生致癌危機，但仍難以抵擋它們在中秋烤肉桌上的高人氣。因其油脂豐富、風味濃郁，加上幾乎不挑搭配的特性，不管是直接享用，或拿來搭配吐司、生菜一起吃都相當對味，也因此長年穩居人氣前段班。回顧2024年的排行榜，加工食品就曾以高達41,412筆聲量拿下第五名，討論度不容小覷。

在所有加工肉品中，香腸可說是台式烤肉的經典靈魂，不過看似簡單的香腸，想要烤得外皮焦香、內裡熟透，其實相當考驗火候，稍有不慎就可能出現外皮焦黑、中心卻還沒熟透的情況，因此也有部分網友把它歸類為「魔王級」食材。經常可見網友分享烘烤的小撇步，也連帶助攻其話題聲量，「牙籤插一堆小孔後邊烤邊翻」、「水煮再烤是比較易熟又比較不會拉肚子」、「先煮過再煎烤最省事」。

No.3 雞肉

網路聲量：16,953筆

說到中秋烤肉，雞肉可說是老少咸宜的人氣選手，從雞翅、雞腿到雞胸肉，甚至是雞屁股，不同部位各有擁護者，也讓雞肉成功拿下中秋烤肉必備食材排行榜第三名。雞肉最大的優勢就是變化多、接受度高，不僅可以切塊串烤、整隻全雞慢烤，也能搭配青蔥、甜椒、洋蔥等蔬菜製作成烤肉串，從小朋友到長輩都能找到自己喜歡的吃法。不過，也有網友指出，雞肉雖然美味，卻是相當考驗火候與技術的食材，尤其帶骨部位更是不易熟透，因此也被視為烤肉新手的一大挑戰。





值得一提的是，在2024年十大烤肉食材榜單中，雞肉僅排第五，時隔兩年，竟一口氣躍升至第三名，成為本次榜單最亮眼的一匹黑馬。從網路上的討論也能看出，雞肉可說是令人又愛又恨的存在，網友直呼「雞翅難烤，但會烤的話真的很好吃」、「沒有雞屁股我就不烤肉了」、「雞腿怎麼烤都不會熟」。

No.2 豬肉

示意圖／Pexels

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網路聲量：24,359筆

豬肉可以說是中秋烤肉的最大宗食材，除了簡單基本的豬肉片，還有油脂豐富的五花肉、三層肉，以及軟嫩彈脆的松阪豬，不同部位各具特色，也能滿足不同饕客的口味偏好。此外，豬肉的搭配方式十分多元，烤好後可以包進生菜中，加入蒜片、泡菜或烤洋蔥一起入口，也能夾入吐司，讓肉汁與麵包香氣融合；若想增加變化，還能將豬肉切塊串上洋蔥、青椒、鳳梨等蔬果，透過不同食材的甜味與爽脆口感，打造出截然不同的烤肉滋味。

更重要的是，豬肉在價格與接受度上都相當具有優勢。相較於部分單價較高的肉品，豬肉通常更容易大量採買，對於需要準備多人份食材的中秋烤肉來說，既能控制預算，也不用擔心太過挑嘴。對於一年一度的中秋烤肉來說，準備一盤豬肉幾乎是最不容易出錯的選擇，也難怪即使烤肉食材選擇越來越多元，豬肉依舊穩坐人氣前段班，成為聚會餐桌上不可缺席的經典主角。

No.1 牛肉

示意圖／Pexels

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網路聲量：32,676筆

毫無懸念，本次榜單第一名由牛肉拿下，網路聲量為32,676筆。回顧2024年排名，牛肉當時僅位居第二名，這次則一舉超車登上冠軍寶座，人氣再度攀升。牛肉之所以深受網友喜愛，關鍵在於經過炭火高溫炙烤後，表面會迅速形成焦香外層，同時鎖住內部肉汁，入口既有濃郁肉香，又能品嘗鮮嫩多汁的口感。尤其油花豐富的部位放上烤網後，油脂受熱滴落在炭火上，瞬間竄起火焰並散發誘人香氣，光是等待翻面的過程就讓人口水直流。





除了本身風味突出，牛肉在調味與吃法上也相當具有彈性，即使只撒上海鹽或黑胡椒，也能襯托食材本身的鮮；薄切肉片熟得快，適合多人聚會隨烤隨吃，厚切牛排則能營造更具儀式感的豪華享受。從香氣、口感到吃法都極具吸引力，也難怪牛肉能從去年的第二名躍升榜首，成為網友公認的中秋烤肉必備食材。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年8月31日至2026年8月30日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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