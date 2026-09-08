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東北季風明起增強 粉專：早晚涼、中午高溫30度以上

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
氣象粉專「林老師氣象站」表示，明天東北季風增強，但台灣北部、東北部可能出現「早晚氣溫略降、中午仍偏高溫」現象。聯合報系資料照
氣象粉專「林老師氣象站」表示，明天東北季風增強，但台灣北部、東北部可能出現「早晚氣溫略降、中午仍偏高溫」現象。聯合報系資料照

入秋首波東北季風明天報到，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，預估天氣上風大一點、早晚涼一點，但中午仍有30度以上，不能把這波「東北季風增強」直接等同於「全天明顯降溫」來看待。

「林老師氣象站」表示，依據中央氣象署今晨最新氣象情資顯示，明天東北季風增強，台灣北部、東北部可能出現「早晚氣溫略降、中午仍偏高溫」現象。

其中高溫預測，周三到周四，台灣各地及澎湖、金門、馬祖地區還是會來到29至32度；低溫預測中部以北及東北部21至23度，南部及花東約23至26度，澎湖、金門、馬祖地區25至26度，是很典型的夏秋季節轉換期特徵。

「林老師氣象站」說，東北季風主要先改變「夜間—清晨」熱力條件，東北季風增強後，北部及東北部受到較涼的偏北至東北風影響，夜間長波輻射降溫，再加上冷空氣平流，清晨最低溫通常比較容易下降，下午再受到東北季風與海風進行調節。

至於明起這波東北季風，「林老師氣象站」說，秋季東北季風開始建立，亞洲大陸冷高壓仍沒有像冬季那麼強，冷空氣本身的「冷」有限；風場轉變要比溫度場轉變更明顯。

此外，「林老師氣象站」表示，另一個可能原因，通常9月初的東海及台灣周邊海溫仍然很高。此時吹來的東北氣流，並不是典型冬季那種「非常冷、非常乾」的強冷空氣。且冷空氣經過暖海面時會吸收可感熱及潛熱，也會反饋到低層增溫又增濕。 

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

東北季風 金門 氣溫 低溫

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