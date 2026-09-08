快訊

鑽石恆久遠神話破滅？天然鑽10年價格腰斬 網嘆：不如買股票

開業2年半！添好運「高雄富民店」9月15日熄燈 高雄暫剩一間店

高雄路人闖平交道自強號迎面撞上 身首異處剩兩條腿…家屬難辨認

聽新聞
0:00 / 0:00

今晨17.5度！吳德榮：晴空輻射早晚微涼 周五大台北、東半部轉雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今早晚微涼，各地晴時多雲，部分山區午後有局部降雨機率。聯合報系資料照
今早晚微涼，各地晴時多雲，部分山區午後有局部降雨機率。聯合報系資料照

秋意漸濃，天氣早晚微涼。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨晴空輻射，截至上午4時42分各縣市平地最低氣溫依序為：新竹(關西鎮)17.5度，新北(石碇區)17.8度，桃園(大溪區)18.4度。各地區平地最低氣溫約在18至22度。

吳德榮指出，今日至周四大低壓環流東移、減弱；受其西側東北風影響，水氣不多、大氣也較穩定；今日各地晴時多雲，部分山區午後有局部降雨的機率。明日、周四迎風面多雲時晴、背風面晴時多雲，北海岸偶有零星飄雨的機率、部分山區午後亦有局部降雨的機率。

今至周四白天仍偏熱，晴空輻射、早晚微涼，今各地區氣溫如下：北部18至32度、中部20至34度、南部22至34度及東部19至32度。

吳德榮表示，周五東北風的水氣增多，大台北及東半部轉有局部雨，背風面晴朗穩定。周六起熱帶擾動在南海醞釀，周六至下周一(14日)台灣附近轉偏東風、東側水氣漸增，大臺北東側、東半部有局部短暫陣雨的機率、偶有局部較大雨勢；西半部則持續晴朗、白天很炎熱，要防曬、多喝水。

此外，最新各國模式模擬顯示，周六起熱帶擾動在南海醞釀，但發展的強度差異很大，動向亦不同，需再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 台北 氣溫 天氣動態

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

把握這幾天好天氣 吳德榮：周五起東北風水氣增多大台北、東北部轉雨

把握明天好天氣！這日再變天「大雨狂炸3地」 低溫降至22度

要換季了！氣象署：周三首波東北季風報到 漸轉為秋冬天氣型態

今白露低溫20度 賈新興：周日起南海有熱帶系統發展西半部午後降雨增

相關新聞

今晨17.5度！吳德榮：晴空輻射早晚微涼 周五大台北、東半部轉雨

秋意漸濃，天氣早晚微涼。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨晴空輻射，截至上午4時42分各縣市平地最低氣溫依序為：新竹(關西鎮)17.5度，新北(石碇區)17.8度，桃園(大溪區)18.4度。各地區平地最低氣溫約在18至22度。

準點率97%？消基會批台鐵：民眾感受有落差

台鐵公司化邁入第三年，準點率仍為人詬病，消基會指出，台鐵宣稱去年準點率達百分之九十七，民眾感受卻有明顯落差，台鐵現行準點率以列車抵達終點站時間判斷，但旅客在乎的是「我要搭的列車有沒有準時到？」，要求公開各站準點率，並呼籲檢討四十五分鐘單一賠償門檻。

台大醫院擬設UCC分流輕症 華山市場入選

阜杭豆漿排隊人潮不斷，台北市華山市場成為打卡景點，未來還可能成為假日收治輕症的醫療場域。衛福部研議在台大周邊增設「周日及國定假日輕急症中心」（ＵＣＣ），以緩解急診壅塞困境，目前以華山市場辦公室為最可能地點。

東北季風明起增強 粉專：早晚涼、中午高溫30度以上

入秋首波東北季風明天報到，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，預估天氣上風大一點、早晚涼一點，但中午仍有30度以上，不能把這波「東北季風增強」直接等同於「全天明顯降溫」來看待。

光澤醫美偷拍逾300人還誤導辦案 惡性更甚愛爾麗

繼愛爾麗後，國內第二個爆出大規模偷拍病患的光澤醫美集團，新北地檢署日前起訴，對2名幹部陳志敏、唐詠傑分別求處17及16年以上徒刑，相較於愛爾麗總裁常如山求刑14年更重，主因是光澤不僅偷拍民眾人數多達324人，是愛爾麗被害人3倍有餘，近3年甚至採購最新型紅外線監視器，對著民眾私密處拍攝、錄影，連關燈都不怕，東窗事發後，還一邊誤導檢警偵辦，一邊在內部群組中嘲笑檢警，視公權力為無物，惡性更甚愛爾麗，而涉案的皮膚科名醫負責人王朝輝則早已潛逃上海。

冷眼集／台鐵高準點率？帳面數字的粉紅泡泡

台鐵公司化目標之一，就是提升服務效能、準點率及便捷性，去年六月調漲票價時，也向旅客承諾提升服務品質。然而，台鐵列車高準點率，帳面數字漂亮，旅客感受卻是另一個世界。當官方統計與民眾體感愈走愈遠，台鐵該檢討的恐怕不只是列車為何誤點，更該問問自己，這樣的「高準點率」究竟還有多少意義？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。