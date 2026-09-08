今晨17.5度！吳德榮：晴空輻射早晚微涼 周五大台北、東半部轉雨

秋意漸濃，天氣早晚微涼。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨晴空輻射，截至上午4時42分各縣市平地最低氣溫依序為：新竹(關西鎮)17.5度，新北(石碇區)17.8度，桃園(大溪區)18.4度。各地區平地最低氣溫約在18至22度。

吳德榮指出，今日至周四大低壓環流東移、減弱；受其西側東北風影響，水氣不多、大氣也較穩定；今日各地晴時多雲，部分山區午後有局部降雨的機率。明日、周四迎風面多雲時晴、背風面晴時多雲，北海岸偶有零星飄雨的機率、部分山區午後亦有局部降雨的機率。

今至周四白天仍偏熱，晴空輻射、早晚微涼，今各地區氣溫如下：北部18至32度、中部20至34度、南部22至34度及東部19至32度。

吳德榮表示，周五東北風的水氣增多，大台北及東半部轉有局部雨，背風面晴朗穩定。周六起熱帶擾動在南海醞釀，周六至下周一(14日)台灣附近轉偏東風、東側水氣漸增，大臺北東側、東半部有局部短暫陣雨的機率、偶有局部較大雨勢；西半部則持續晴朗、白天很炎熱，要防曬、多喝水。

此外，最新各國模式模擬顯示，周六起熱帶擾動在南海醞釀，但發展的強度差異很大，動向亦不同，需再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。