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捷運補助…交部：北部規畫早 南部才開始

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
交通部明年補助地方捷運建設創歷史新高，卻被質疑重南輕北，新北市遭砍逾五十億元，急行文中央爭取追加。記者潘俊宏／攝影
交通部明年補助地方捷運建設創歷史新高，卻被質疑重南輕北，新北市遭砍逾五十億元，急行文中央爭取追加。記者潘俊宏／攝影

交通部明年地方捷運建設補助創歷史新高，但挨批重南輕北。交通部政務次長伍勝園強調，預算並非看南北，而是看「工程進度」、「招標情況」」、「過去預算執行情況」等三大條件，過去編列的預算各縣市都剩餘百分之廿至卅，因此明年補助經費縮至北部八成、南部七成，若工程進度超前需增加，再納入下年度的預算考量。

伍勝園表示，中央補助地方捷運建設預算，二○二四年共一五四億元、二○二五年一七○億元、二○二六年九十億元（含基隆捷運）、二○二七年四九九億元（含基隆捷運）。

統計中央對地方捷運補助，截至明年預算共達七一一一億元，其中北北基捷運補助經費高達四八八二億元，占整體補助經費的七成，剩下三成補助分給其他城市。

至於各地方政府喊話經費不足，伍勝園舉例，去年捷運建設補助一七〇億元，但執行率約百分之八十，也就是說，假設中央給一百億元補助，地方政府實際執行率為八十億，還剩廿億，而過去幾年都是這樣的情況，因此明年補助經費才縮減至給北部八成、南部七成，這部分今年五月與各地方政府開會時都有說明。

伍勝園說，若地方政府認為捷運建設執行超前，補助經費需增加，可以再提報給交通部，交通部會納入下年度預算考量。

另外，行政院前政委張景森指出，中央的責任不是到處開捷運支票，應把有限的公共投資，放在增加最多公共運輸使用人口的地方。

對此，伍勝園說，捷運建設補助交通部都有審議要點，沒有大撒幣的情況，地方提出需求、交通部審核計畫，檢視其需求，若計畫不清楚不會通過，不管是鐵道局初審、交通部審查、外部委員審查等都嚴謹看待。

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