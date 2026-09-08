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捷運建設預算 新北力爭明年優先追加54億元

聯合報／ 記者葉德正余采瀅張策／連線報導

交通部明年針對大眾捷運系統預算暴增，卻出現重南輕北情況，尤其新北市受嚴重影響，新北市長侯友宜昨說，中央連兩年刪減新北市捷運建設預算，影響重大，已發函交通部爭取明年優先追加新北所需五十四點一億元；台中市長盧秀燕也說，明年中央捷運預算暴增五點六倍，但給台中經費少了一半約四十六億元。

侯友宜表示，新北市近年正處於交通建設高峰期，相關建設攸關城市整體發展，也與北北基快捷交通路網建構息息相關。今年中央刪減新北市九十億元，明年再少五十四點一億元，影響重大。他更呼籲「民意代表」要跟地方並肩作戰。

國民黨新北市長參選人李四川也表示，中央補助不應受到選舉因素影響，他的對手蘇巧慧目前仍是立委，淡水、三鶯等地都有捷運建設需求，面對重大建設預算遭刪減，應為新北好好發聲，向中央爭取，「不要在剪綵時才想到新北」。蘇巧慧競總辦公室均不回應。

交通部昨雖強調「交通建設不是南北競爭」。但新北捷運局表示，捷運進度與經費環環相扣，補助未到位，地方政府僅能先以市府負擔款及舉借自償性經費先行墊付。交通部稱去年地方捷運預算執行率約百分之八十；新北市府中央款執行率百分之九十五點八七，但明年僅核列百分之七十四點九七。

以新北捷運明年刪減情況來看，基隆捷運與三鶯線去年中央款執行率百分之一百，明年僅核列百分之四十九點七一及百分之八十三；淡海輕軌原應可請撥百分之百中央款，但中央未撥付，導致執行率為○。

盧秀燕說，以中捷藍線為例，和其他縣市軌道建設相比，台中市府負擔可說全國最高，要百分之五十四點三四，中央僅百分之四十五點六六。

中市捷工局指出，中捷藍線計畫截至明年底累計編列工程預算二二八點二五億元，中央款累計應編列一○四點二二億元，目前加計一一六年中央補助款預算四十五億元後，僅五十七點六九億元，仍有約四十六點五三億元差距。

新北 侯友宜 盧秀燕

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