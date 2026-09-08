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全球華文永續報導獎 聯合報5作品入圍

聯合報／ 記者林秀姿／台北報導
由記者林奐成等人製作的「光電風災啟示錄」，追蹤丹娜絲風災後光電廢棄物亂象長達九十天，作品入圍專業組平面類與融媒體類。聯合報系資料照
由記者林奐成等人製作的「光電風災啟示錄」，追蹤丹娜絲風災後光電廢棄物亂象長達九十天，作品入圍專業組平面類與融媒體類。聯合報系資料照

第十屆「全球華文永續報導獎」昨天公布入圍名單，聯合報今年共有「『與堰塞湖共生』馬太鞍溪潰壩災難紀實」、「光電風災啟示錄」等五件作品入圍，獎項涵蓋平面及融媒體類，其中「光電風災啟示錄」分別入圍平面與融媒體兩個獎項。

「專業組／平面類」共三件作品入圍，包括：林奐成「光電風災啟示錄：九十天追蹤廢棄物處理亂象 揭開政策暴衝四年翻船內幕」；王燕華、王思慧、林佳彣、翁至成、張策、李隆揆、洪子凱、陳敬丰「『與堰塞湖共生』馬太鞍溪潰壩災難紀實--一場永續治理的挑戰」；林奐成「台灣鯛崩盤風暴：關稅衝擊掀開殘酷分潤生態 進口魚暴增衍生食安風險」。

「專業組／融媒體類」共二件作品入圍，包括蔡佩蓉、林雨荷、洪欣慈、陳志儒、蘇韋豪製作的「Ｚ世代全解密：從戀愛到職場，看年輕世代如何改變未來社會」與「光電風災啟示錄」。

「光電風災啟示錄」入圍雙獎，記者追蹤受災案場九十天發現，光電業者沒有防災應變計畫，暫存及處理方式屢屢違規；光電回收量能更遠低於政府預估，幾乎由單一廠商收取而「爆倉」；災後三個月，仍然有廢棄物碎片殘留土地，政府與業者應如何記取教訓，為下一次來襲的極端災難做好準備？

評審肯定多件作品長期追蹤議題，深入災區、戰地、農村與偏鄉取得第一手資料，促成公共討論，展現專業媒體的調查能力與社會責任。

本屆參賽作品涵蓋澳洲、馬來西亞、中國大陸、香港、台灣等地，計有七百七十四件作品參賽，共遴選出專業組七十三件入圍作品。

聯合報 馬太鞍溪 堰塞湖 報導 光電

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