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準點率97%？消基會批台鐵：民眾感受有落差

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

台鐵公司化邁入第三年，準點率仍為人詬病，消基會指出，台鐵宣稱去年準點率達百分之九十七，民眾感受卻有明顯落差，台鐵現行準點率以列車抵達終點站時間判斷，但旅客在乎的是「我要搭的列車有沒有準時到？」，要求公開各站準點率，並呼籲檢討四十五分鐘單一賠償門檻。

消基會指出，台鐵先前票價調漲時稱可提高服務水準及列車準點率，數據顯示一一四年度準點率達百分之九十七點○二，但與民眾感受明顯不符。現行準點率以列車抵達終點站時間判斷，延遲五分鐘內仍可列準點；列車即使在中途站誤點，只要後續行程追回時間，最後仍可能成為統計上的「準點列車」。

台鐵故意或過失造成列車延遲四十五分鐘以上者，對號列車旅客可全額退費或免費兌換區間、同等級車種車票；非因台鐵故意或過失，原則上以延遲一二○分鐘以上適用相關補償。但消基會指出，對通勤者而言，延遲十分鐘就恐造成巨大損失，認為此規定應改變。

消基會提出六大訴求，要求全面公開各站準點率；統一年度準點率統計；公開「含不可抗力」與「排除不可抗力」數據；建立誤點原因及改善追蹤制度；檢討四十五分鐘單一補償門檻，研議十五分鐘、卅分鐘、四十五分鐘以上的分級處理；主動通知及自動補償；旅客實際準點率納入台鐵績效考核。

林小姐說，她搭台鐵從汐止至台北通勤，對於台鐵稱準點率高達百分之九十七部分真心無感，有時只是午後下點小雨，就有可能延誤廿分鐘以上，數據好看沒用，民眾實際感受才是最重要，「喝醉酒的人也說自己沒醉啊」。

台鐵公司表示，列車到達終點站延誤五分鐘以內者，視為準點，各級列車準點列車次數占該級列車總列車次數之百分比，謂之列車準點率，各鐵道業者皆以此定義計算列車準點率。誤點賠償部分，是參酌國內外鐵路運輸業者的相關規定，目前提供的賠償標準、內容、補償額度及適用範圍均較其他業者為高。為提升列車準點率，已將二等站以上主要車站準點率納入誤點改善小組會議進行統計分析及列入ＫＰＩ管控。

台鐵 消基會 台鐵公司化

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