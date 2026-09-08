冷眼集／高準點率？帳面數字的粉紅泡泡

台鐵公司化目標之一，就是提升服務效能、準點率及便捷性，去年六月調漲票價時，也向旅客承諾提升服務品質。然而，台鐵列車高準點率，帳面數字漂亮，旅客感受卻是另一個世界。當官方統計與民眾體感愈走愈遠，台鐵該檢討的恐怕不只是列車為何誤點，更該問問自己，這樣的「高準點率」究竟還有多少意義？

午後一場雷雨、號誌異常、設備故障，都可能讓旅客在月台多等十幾、廿分鐘。消基會昨更直指台鐵公布的高準點率與民眾實際感受存在明顯落差，面對質疑，台鐵卻仍拿出過去一再重申的準點率統計及改善措施回應。冷冰冰的數據或許可以證明「平均表現不差」，卻回答不了旅客最簡單的疑問：為什麼我搭的車還是常常誤點？

更何況，台鐵自己也知道問題存在。今年二月才坦言準點率達標情形不如預期，成立誤點改善小組，推動各站點準點率管控，甚至將準點率納入績效考成，未達標車站影響考績，表現較佳者則給予獎勵。

如今大半年過去，當消基會再次質疑準點率與民眾體感落差，台鐵提出的答案，卻仍是將二等站以上主要車站準點率納入ＫＰＩ管控。半年前說要做的事，半年後再次拿出來當改善方案，難免令人質疑，究竟是改善仍未發揮成效，還是台鐵面對外界質疑，已習慣用同一套標準答案交差？

台鐵公司化邁入第三年，漲票價旅客願意多付錢，期待換來的是更可靠的服務，但台鐵若沉浸在「高準點率」的粉紅泡泡夢境中，卻聽不見月台上旅客一次次的嘆氣，再漂亮的百分比，也只是一張與現實脫節的成績單。