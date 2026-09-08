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加強型流感疫苗首引進 長者優先

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

台灣推動流感疫苗接種近卅年，今年首次引進加強型流感疫苗廿萬劑，優先提供住宿式長照機構等六十五歲以上長者接種。衛福部次長林靜儀表示，這次施打成果將影響明年政策，希望立法院及行政院多加支持，明年增加到六十萬劑，讓更多高風險長者獲得更好的防護。

中華民國老人福利推動聯盟昨天邀集衛福部、專家及長照機構代表討論高齡防疫。衛福部疾管署長羅一鈞指出，流感疫情來勢洶洶，已是十年同期最高，疾管署自一○五年起，每年採購六百萬劑以上之公費流感疫苗，今年總計採購逾七○五萬劑，為歷史新高，其中包括廿萬七九○劑加強型流感疫苗。

不過，老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，隨人口結構、疫苗科技及長照型態的改變，高齡防疫政策也到了重新檢視的時候，不能只有「多買疫苗」，應提供更多元選擇與透明資訊。

張淑卿指出，現階段高齡防疫遭逢四大困境，分別為可預防感染造成後端醫療負擔、疫苗品項及科技更新、接種輸送資源不足，以及部分法規與評鑑規範僵化繁瑣。長者若感染流感、肺炎等病毒而反覆住院，不只加重急診及病床壓力，一場感染也可能使原本尚能自理的長者體能快速下降，甚至走向失能，照顧壓力最後仍回到家庭及長照體系。

張淑卿說，「疫苗送不到長者身邊」則是長照現場難題，部分長照機構面臨醫療院所到點施打資源不足問題，再者，行動不便、偏鄉及獨居長者也未必能自行前往醫療院所。呼籲政府除了採購疫苗，也應同步建立更完整的到點、到宅接種等服務。

老盟主張，未來高齡防疫應從「要求長者配合」轉向「把防護送到長者身邊」，除提升住民、工作人員疫苗涵蓋率，也應強化醫療團隊到點接種，建立感染後就醫及抗病毒藥物取得的快速通道。

流感疫苗 長者 衛福部

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