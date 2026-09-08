診所Ｃ肝群聚 健保代位求償卡關

新北一家診所爆發Ｃ肝群聚，累積十一人感染，每人治療費用估計破百萬元，由健保承擔。衛福部長石崇良表示，將研擬修法，擴大健保署行使代位求償。社保司副司長陳真慧表示，現行健保法代位求償範圍採列舉方式，並未納入醫療行為造成的群聚感染，未來修法時將把類似重大群聚感染事件納入考量。

陳真慧指出，現行健保法對代位求償有著明確規範，包括汽車交通事故、公共安全事故，以及其他重大交通事故、公害、食品中毒等事件，但新北市診所Ｃ肝群聚事件，若最終確認與醫療院所感染管制疏失有關，性質雖與「重大公共安全」精神相近，卻因現行法規沒有將醫療行為造成的群聚感染列入，存有法律上的限制。

為何未納入醫療行為？陳真慧說，醫療行為具有風險及高度不確定性，醫療糾紛也涉及過失責任認定，立法時曾考量，若醫療行為一發生不良結果，醫事人員面臨健保代位求償，恐增加疑慮，甚至形成「防禦性醫療」，影響醫師以救治病人為優先的判斷，因此未直接納入法規。

這起Ｃ肝群聚凸顯現行制度在代位求償上的缺口，健保署無法向涉事醫療院所啟動求償機制。對此，陳真慧表示，若啟動健保法相關修法，將把這類事件是否納入代位求償範圍一併考量。

不過，衛福部表示，現階段無法啟動健保代位求償，不代表患者權益沒有保障。陳真慧說，若調查確認醫療機構違反感染管制規定，可依「傳染病防治法」、「醫療法」等相關規定裁處；至於受影響民眾的檢驗、追蹤及後續醫療需求，政府持續提供協助，必要時也將協助相關訴訟。