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獲地方高度支持？新港里民：刀架脖子上的強迫民意

聯合報／ 記者李柏澔林海／台北報導

環境部昨舉行興達電廠第二期更新改建計畫專案小組初審會議，在地居民於環評會前開記者會指出，該案環境影響說明書稱有六成居民贊成第二期改建計畫，「這是刀架在脖子上強迫居民的結果」，要求針對新港里居民再次召開公開說明會，並要台電撤銷行為誠信切結書。

新港里長何應成說，「支持國家建設，但居民痛苦誰了解」，沒有安全就不應建新機組。

鹽田里長柯男烈抨擊，興達電廠一期開發期間的噪音問題、房屋龜裂，台電都不聞不問。

在地居民孫藝鳳表示，該案環境影響說明書指出已獲得在地居民的高度支持，但實際根本不是如此，台電的公開說明會僅在永安區公所舉辦，卻忽略距離興達電廠最近又受爆炸及施工影響的新港里民，許多居民並沒有收到公聽會舉辦的資訊。

孫藝鳳也指出，對於計畫調查表示六成居民贊成第二期改建計畫，「這是刀架在脖子上強迫居民的結果」，早在去年居民連線抗爭要求事故補償時，就有傳聞台電將針對抗爭民眾採取不予補助的方式，在二期環評初審之際，地方團體正式收到台電發出「行為誠信切結書」，要求所有向台電公司南部施工處申請活動補助案的簽署，申請團體不可進行陳抗行為，否則將撤銷或不予補助。

台電表示，切結書的原意僅是提醒民眾理性表達訴求，自八月十三日試行後，已配合申請團體回饋建議，簡化於相關規定中加註提醒方式，並於八月廿五日取消，與三月調查當地居民過半支持二期計畫的民調結果，沒有直接的關聯性。

興達電廠 環評 噪音

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