地方反彈 興達電廠二期環評 修正再審

環境部昨天舉行興達電廠第二期更新改建計畫初審會議，但多位當地居民反對興建。記者劉學聖／攝影

為因應半導體擴廠、ＡＩ科技發展，以及確保南部區域供電穩定，台電規畫於興達電廠新建兩部總裝置容量二八○萬瓩燃氣複循環機組，當地多名居民反對興建。環境部昨舉行興達電廠第二期更新改建計畫初審會議，環評委員說，應降低施工及營運期間對鄰近敏感點的噪音與震動影響，強化與民眾溝通，決議年底前補充修正再審。台電允諾持續與地方溝通，爭取在地支持。

台電表示，依二○二五年園區發展及產業預測用電情勢，高雄民生及產業用電持續成長，高雄橋頭、楠梓、白埔等產業園區相繼投入營運，特高壓用戶如捷運、ＡＩ資料中心及汽電共生脫煤等用電需求，高雄地區用電預計二○二八年將較二○二五年新增用電二二○萬瓩，二○三五年新增用電四○○萬瓩。

去年爆炸案 引發社區居民恐慌

不過，去年九月九日晚間興達電廠爆炸，當時火光與巨響讓距離僅數百公尺的烏林投社區居民感到極大的恐慌與強烈不滿，烏林投居民昨北上參加環評表達不滿與反對。

永安區鹽田里長柯男烈在會議中發言痛批，台電興達電廠在當地已經近五十年，造成的空汙、噪音全都是地方在承擔，更糟糕的是，這五十年來只有一位里民在台電上班，台電幾乎沒有照顧到地方居民。

高市府：台電要多聽地方意見

高雄市政府代表提醒，燃氣對穩定供電和產業轉型有其必要性，但為了落實二○五○淨零目標，建議應規畫碳捕捉、碳封存等工作，台電也要更多方聽取地方意見，解決現存的爭議。

環評委員表示，台電應加強與利害關係人的溝通，尤其民眾關注的地方安全、防災機制等，加上去年發生過氣爆事件，應該要精進相關對策。

經過近三個小時審查後，環委最後要求開發單位台電應降低施工及營運期間對鄰近敏感點的噪音與震動影響，以及強化與地方的溝通，並評估機組導入碳捕捉、封存與再利用技術的可行性，最後決議補充修正後再審。

台電表示，非常重視地方的意見，針對一期計畫與在地居民承諾事項，以及去年火災事故對地方強化的承諾，都有跟地方民眾做非常密切的溝通，會再考量有什麼更具體的方法達成共識。