聽新聞
0:00 / 0:00

地方反彈 興達電廠二期環評 修正再審

聯合報／ 記者李柏澔林海／台北報導
環境部昨天舉行興達電廠第二期更新改建計畫初審會議，在地里民孫藝鳳（圖）表示，拒絕脅迫式溝通，呼籲針對新港里居民再次召開公開說明會。記者潘俊宏／攝影
環境部昨天舉行興達電廠第二期更新改建計畫初審會議，在地里民孫藝鳳（圖）表示，拒絕脅迫式溝通，呼籲針對新港里居民再次召開公開說明會。記者潘俊宏／攝影

環境部昨天舉行<a href='/search/tagging/2/興達電廠' rel='興達電廠' data-rel='/2/174268' class='tag'><strong>興達電廠</strong></a>第二期更新改建計畫初審會議，但多位當地居民反對興建。記者劉學聖／攝影
環境部昨天舉行興達電廠第二期更新改建計畫初審會議，但多位當地居民反對興建。記者劉學聖／攝影

為因應半導體擴廠、ＡＩ科技發展，以及確保南部區域供電穩定，台電規畫於興達電廠新建兩部總裝置容量二八○萬瓩燃氣複循環機組，當地多名居民反對興建。環境部昨舉行興達電廠第二期更新改建計畫初審會議，環評委員說，應降低施工及營運期間對鄰近敏感點的噪音與震動影響，強化與民眾溝通，決議年底前補充修正再審。台電允諾持續與地方溝通，爭取在地支持。

台電表示，依二○二五年園區發展及產業預測用電情勢，高雄民生及產業用電持續成長，高雄橋頭、楠梓、白埔等產業園區相繼投入營運，特高壓用戶如捷運、ＡＩ資料中心及汽電共生脫煤等用電需求，高雄地區用電預計二○二八年將較二○二五年新增用電二二○萬瓩，二○三五年新增用電四○○萬瓩。

去年爆炸案 引發社區居民恐慌

不過，去年九月九日晚間興達電廠爆炸，當時火光與巨響讓距離僅數百公尺的烏林投社區居民感到極大的恐慌與強烈不滿，烏林投居民昨北上參加環評表達不滿與反對。

永安區鹽田里長柯男烈在會議中發言痛批，台電興達電廠在當地已經近五十年，造成的空汙、噪音全都是地方在承擔，更糟糕的是，這五十年來只有一位里民在台電上班，台電幾乎沒有照顧到地方居民。

高市府：台電要多聽地方意見

高雄市政府代表提醒，燃氣對穩定供電和產業轉型有其必要性，但為了落實二○五○淨零目標，建議應規畫碳捕捉、碳封存等工作，台電也要更多方聽取地方意見，解決現存的爭議。

環評委員表示，台電應加強與利害關係人的溝通，尤其民眾關注的地方安全、防災機制等，加上去年發生過氣爆事件，應該要精進相關對策。

經過近三個小時審查後，環委最後要求開發單位台電應降低施工及營運期間對鄰近敏感點的噪音與震動影響，以及強化與地方的溝通，並評估機組導入碳捕捉、封存與再利用技術的可行性，最後決議補充修正後再審。

台電表示，非常重視地方的意見，針對一期計畫與在地居民承諾事項，以及去年火災事故對地方強化的承諾，都有跟地方民眾做非常密切的溝通，會再考量有什麼更具體的方法達成共識。

興達電廠 環評 楠梓

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

興達電廠二期改建補正再審 環委籲加強在地溝通、降低施工負面影響

半導體等新興科技產業持續發展 用電需求增加 考驗台電供電

政院盼過追加預算換電價凍漲 李彥秀：電價該凍但要用道理說服立院

政院拍板撥補台電711億！累虧飆破3700億 台電喊：本質是補貼全民

相關新聞

冷眼集／高準點率？帳面數字的粉紅泡泡

台鐵公司化目標之一，就是提升服務效能、準點率及便捷性，去年六月調漲票價時，也向旅客承諾提升服務品質。然而，台鐵列車高準點率，帳面數字漂亮，旅客感受卻是另一個世界。當官方統計與民眾體感愈走愈遠，台鐵該檢討的恐怕不只是列車為何誤點，更該問問自己，這樣的「高準點率」究竟還有多少意義？

準點率97%？消基會批台鐵：民眾感受有落差

台鐵公司化邁入第三年，準點率仍為人詬病，消基會指出，台鐵宣稱去年準點率達百分之九十七，民眾感受卻有明顯落差，台鐵現行準點率以列車抵達終點站時間判斷，但旅客在乎的是「我要搭的列車有沒有準時到？」，要求公開各站準點率，並呼籲檢討四十五分鐘單一賠償門檻。

李鴻源：捷運離開北台灣都賠錢

賴政府明年將砸上百億元補助六都捷運，行政院前政務委員張景森昨指出，低運量、高成本，還未走到不可逆階段的捷運要「踩煞車」。內政部前部長李鴻源也表示，捷運「離開北台灣都賠錢」，且ＡＩ改變公共運輸，未來捷運系統可能用來養蚊子。

捷運建設預算 新北力爭明年優先追加54億元

交通部明年針對大眾捷運系統預算暴增，卻出現重南輕北情況，尤其新北市受嚴重影響，新北市長侯友宜昨說，中央連兩年刪減新北市捷運建設預算，影響重大，已發函交通部爭取明年優先追加新北所需五十四點一億元；台中市長盧秀燕也說，明年中央捷運預算暴增五點六倍，但給台中經費少了一半約四十六億元。

捷運補助…交部：北部規畫早 南部才開始

交通部明年地方捷運建設補助創歷史新高，但挨批重南輕北。交通部政務次長伍勝園強調，預算並非看南北，而是看「工程進度」、「招標情況」」、「過去預算執行情況」等三大條件，過去編列的預算各縣市都剩餘百分之廿至卅，因此明年補助經費縮至北部八成、南部七成，若工程進度超前需增加，再納入下年度的預算考量。

台大醫院擬設UCC分流輕症 華山市場入選

阜杭豆漿排隊人潮不斷，台北市華山市場成為打卡景點，未來還可能成為假日收治輕症的醫療場域。衛福部研議在台大周邊增設「周日及國定假日輕急症中心」（ＵＣＣ），以緩解急診壅塞困境，目前以華山市場辦公室為最可能地點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。