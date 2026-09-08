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健康你我他／成為身體一部分 重回真切聲活中

聯合報／ 文／青紅（ 竹縣竹北）
我回到真切的「聲」活裡。圖／青紅提供
我回到真切的「聲」活裡。圖／青紅提供

戴上助聽器後，到公園散步，鳥聲、蟬聲傳入耳中，我不禁憶起那段受耳鳴所苦的時期。過去工作忙碌，以為身體還撐得住，但當雙耳嚴重耳鳴時，與老伴、子女交談或購物時的溝通都在雜訊中進行，讓我備受折磨。

經門診檢查、治療追蹤，未有效改善，只好與雜訊共存。但退休後耳鳴變本加厲，醫師診斷我有不可逆的聽力損傷。因此，我逐漸減少交談、仰賴文字，心中總有些落寞與遺憾。

在家人建議下，我於耄耋之年配戴助聽器以改善聽力。剛佩戴時不太習慣，需要適應一段時間，但回過神來，這小小的機器已和我的雙耳合作無間，成為身體不可或缺的一部分。天籟之聲能在耳內重現、新聞訊息也可清晰接收，讓我與家人朋友的溝通更和諧。

「聽得見，不只是身體健康，也是和人跟生活保持連結的關鍵。」我想若雙耳失聰，白居易也寫不出「嘈嘈切切錯雜彈，大珠小珠落玉盤」的美句。助聽器價格不低，但若符合資格，就可向政府或社福機構申請補助，減少些許負擔。

如今我能夠感受市集的人聲鼎沸、夜深時體會寧靜，十分滿足且快樂。願有聽力困擾的朋友，不必因年紀或不便而遲疑，及早檢查、得到協助，重回真切的「聲」活裡。

身體 助聽器 退休

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