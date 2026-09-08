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中重度異位性皮膚炎 每月隱形開銷逾2.5萬元

聯合報／ 記者沈沛育／台北報導
病友賴先生(左起)、台大醫院皮膚科醫師朱家瑜、奇美醫院醫學美容中心副主任鄭百珊、病友王小姐，揭露異位性皮膚炎的隱形負擔。記者沈沛育／攝影
病友賴先生(左起)、台大醫院皮膚科醫師朱家瑜、奇美醫院醫學美容中心副主任鄭百珊、病友王小姐，揭露異位性皮膚炎的隱形負擔。記者沈沛育／攝影

異位性皮膚炎不只影響健康，中重度病友為了改善膚況，生活中更負擔大筆隱形開銷。調查顯示，72%病友至少看過6位以上醫師，近3成每月自費逾兩萬元，逾5成病友每月花費超過5千元在防蟎、空氣清淨機等開支；相較於歐美研究，病友最先考量止癢，台灣病友較重視病灶改善，也就是希望改善外觀，擁有可自信生活的乾淨皮膚。

9月14日是「世界異位性皮膚炎日」，2026年國際主題聚焦「打破隱形負擔」，異位性皮膚炎病友協會名譽理事長、台大皮膚科主治醫師朱家瑜指出，根據「台灣中重度異膚研究」，46%病友看過6至10位醫師；28%每月自費逾2萬元，54%在防蟎、空氣清淨機等每月花費逾5千元，相關支出超過2.5萬元，占國人月薪中位數3.98萬元的63%。

朱家瑜指出，88%患者在未獲有效治療的情況下，生活品質自評分數降至40分以下（滿分100分），包括長期夜間因搔癢而睡眠破碎，日常生活因皮屑、紅腫導致容貌焦慮與社交退縮；病友選擇治療時，「皮膚病灶改善機率」重要性達43.80%，「止癢機率」16.53%，兩者合計占60.33%。

奇美醫院皮膚科主治醫師暨醫學美容中心副主任鄭百珊觀察，一般人只會看到異膚病友外表，沒看到他們還要面對晚上睡不好，甚至受到同儕言語霸凌、不願靠近他們的隱形壓力，病童家長也因為擔心孩子狀況，生活受影響。

就讀台師大美術系博士班的病友王小姐表示，升大學時壓力大，異位性皮膚炎大爆發，面對皮膚像象皮，流血、流湯，內心自卑不敢出門。30多歲病友賴先生在考碩士班時熬夜，全身8成皮膚出現病灶，白天沒精神讀書，一度思考要放棄。兩位病友接受口服小分子標靶藥物治療後，病況逐漸穩定。

朱家瑜說，異位性皮膚炎傳統治療包含類固醇、免疫抑制劑、光療、外用藥膏等，多數病患治療後可穩定控制。現在多了口服小分子標靶藥物，中重度病人可申請健保給付，目前約10%病友獲給付，每次2年，希望未來可放寬申請條件並拉長給付年限，讓患者病情獲得長期控制。

異位性皮膚炎 開銷 歐美

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