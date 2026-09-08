聽新聞
0:00 / 0:00

健康名人堂／醫療與長照斷點仍在 長照3.0亟需護理量能

聯合報／ 賈佩芳

台灣正式邁入超高齡社會，隨著高齡、慢性病、多重共病及失能、失智人口增加，醫療照護模式面臨轉型。「長照3.0」提出2030年達成「出院當天即可啟動照護」的目標，象徵我國照護政策正從醫院治療為核心，走向醫療與長照整合的新階段。

護理串聯醫院、家庭與社區

病人離開醫院之後，誰能接住他？許多人以為長照是申請服務或入住機構才開始，但真正的照護挑戰，往往發生在病人返家的那一刻。從疾病治療回到日常生活，但病人可能仍面臨傷口、管路、慢性病管理、用藥安全及復健等問題，家屬也需學習照顧技巧與運用資源。若缺乏完善銜接，不僅造成照護中斷，也增加再住院風險與家庭負擔。

醫療與長照整合，不只縮短流程、時間，而是要建立以病人為中心、以家庭為核心的連續性照護體系，護理專業正是串聯醫院、家庭與社區的重要力量。世界衛生組織（WHO）近年倡議「以人為中心的整合健康服務」，強調病人在不同照護場域獲得不中斷的支持，醫院可以治療疾病，但真正讓人恢復生活的是回到社區後的持續照護。

住院期間，出院準備個案管理師透過跨專業合作，評估病人返家需求，協助連結居家護理、長照服務及社區資源；返家後，居家護理師持續提供疾病管理、專業照護、健康指導及家庭支持，協助病人在熟悉環境中安心、安全地生活，降低照護中斷與再入院風險。

然而，若政策要求「出院更快、銜接更快」，卻沒有同步補足第一線護理量能，再完善的制度也難以落實。目前出院準備服務及居家護理人力仍相對不足，現行支付制度也未充分反映護理專業投入與照護成本，促使第一線護理人員承受更大工作負荷。

合理調整居家護理訪視支付

當出院病人增加、社區照護需求擴大，追求「出院更快、銜接更快」的目標下，若沒有足夠護理人員承接，醫療與長照之間斷點仍然存在，更可能產生排擠效應，最終影響是病人安全與社區、家庭照顧品質。因此，應有配套措施，不能只加服務，更要加人；不能只要求加速，更要加值護理專業。

建議合理調整居家護理訪視支付、完善出院準備服務制度，建立醫院、居家護理與長照服務間的標準化轉銜流程；

盤點並補足出院準備個案管理師及居家護理師人力，同時關注所有出院評估需求的病人，建立合理工作負荷與支持機制，讓政策目標與第一線執行能力相互匹配，真正落實全人照護。

面對超高齡社會，我們需要重新定義醫療品質。真正優質的醫療，不只是讓病人順利出院，更是讓病人回到家後仍有人照顧、有專業支持、有生活品質。護理接住的不只是病人，更是每一個家庭對健康生活的期待。當政府推動照護升級時，也應同步投資護理專業，做到「照護加速、人力同步；政策升級、專業增值」。

（賈佩芳為中華民國護理師護士公會全國聯合會副理事長、屏東縣護理師護士公會理事長）

長照 護理 失能

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

健康台灣深耕計畫 國泰遠距照護社群挺早期出院

國泰醫院舉辦健康台灣深耕論壇 石崇良：醫療從「治療」走向「預防」

衛福部首引進長者加強型流感疫苗 明年力拚增至60萬劑

健康名人堂／綠色醫療 應建立適合各級院所的分層模式

相關新聞

冷眼集／高準點率？帳面數字的粉紅泡泡

台鐵公司化目標之一，就是提升服務效能、準點率及便捷性，去年六月調漲票價時，也向旅客承諾提升服務品質。然而，台鐵列車高準點率，帳面數字漂亮，旅客感受卻是另一個世界。當官方統計與民眾體感愈走愈遠，台鐵該檢討的恐怕不只是列車為何誤點，更該問問自己，這樣的「高準點率」究竟還有多少意義？

準點率97%？消基會批台鐵：民眾感受有落差

台鐵公司化邁入第三年，準點率仍為人詬病，消基會指出，台鐵宣稱去年準點率達百分之九十七，民眾感受卻有明顯落差，台鐵現行準點率以列車抵達終點站時間判斷，但旅客在乎的是「我要搭的列車有沒有準時到？」，要求公開各站準點率，並呼籲檢討四十五分鐘單一賠償門檻。

李鴻源：捷運離開北台灣都賠錢

賴政府明年將砸上百億元補助六都捷運，行政院前政務委員張景森昨指出，低運量、高成本，還未走到不可逆階段的捷運要「踩煞車」。內政部前部長李鴻源也表示，捷運「離開北台灣都賠錢」，且ＡＩ改變公共運輸，未來捷運系統可能用來養蚊子。

捷運建設預算 新北力爭明年優先追加54億元

交通部明年針對大眾捷運系統預算暴增，卻出現重南輕北情況，尤其新北市受嚴重影響，新北市長侯友宜昨說，中央連兩年刪減新北市捷運建設預算，影響重大，已發函交通部爭取明年優先追加新北所需五十四點一億元；台中市長盧秀燕也說，明年中央捷運預算暴增五點六倍，但給台中經費少了一半約四十六億元。

捷運補助…交部：北部規畫早 南部才開始

交通部明年地方捷運建設補助創歷史新高，但挨批重南輕北。交通部政務次長伍勝園強調，預算並非看南北，而是看「工程進度」、「招標情況」」、「過去預算執行情況」等三大條件，過去編列的預算各縣市都剩餘百分之廿至卅，因此明年補助經費縮至北部八成、南部七成，若工程進度超前需增加，再納入下年度的預算考量。

台大醫院擬設UCC分流輕症 華山市場入選

阜杭豆漿排隊人潮不斷，台北市華山市場成為打卡景點，未來還可能成為假日收治輕症的醫療場域。衛福部研議在台大周邊增設「周日及國定假日輕急症中心」（ＵＣＣ），以緩解急診壅塞困境，目前以華山市場辦公室為最可能地點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。