健康名人堂／醫療與長照斷點仍在 長照3.0亟需護理量能

台灣正式邁入超高齡社會，隨著高齡、慢性病、多重共病及失能、失智人口增加，醫療照護模式面臨轉型。「長照3.0」提出2030年達成「出院當天即可啟動照護」的目標，象徵我國照護政策正從醫院治療為核心，走向醫療與長照整合的新階段。

病人離開醫院之後，誰能接住他？許多人以為長照是申請服務或入住機構才開始，但真正的照護挑戰，往往發生在病人返家的那一刻。從疾病治療回到日常生活，但病人可能仍面臨傷口、管路、慢性病管理、用藥安全及復健等問題，家屬也需學習照顧技巧與運用資源。若缺乏完善銜接，不僅造成照護中斷，也增加再住院風險與家庭負擔。

醫療與長照整合，不只縮短流程、時間，而是要建立以病人為中心、以家庭為核心的連續性照護體系，護理專業正是串聯醫院、家庭與社區的重要力量。世界衛生組織（WHO）近年倡議「以人為中心的整合健康服務」，強調病人在不同照護場域獲得不中斷的支持，醫院可以治療疾病，但真正讓人恢復生活的是回到社區後的持續照護。

住院期間，出院準備個案管理師透過跨專業合作，評估病人返家需求，協助連結居家護理、長照服務及社區資源；返家後，居家護理師持續提供疾病管理、專業照護、健康指導及家庭支持，協助病人在熟悉環境中安心、安全地生活，降低照護中斷與再入院風險。

然而，若政策要求「出院更快、銜接更快」，卻沒有同步補足第一線護理量能，再完善的制度也難以落實。目前出院準備服務及居家護理人力仍相對不足，現行支付制度也未充分反映護理專業投入與照護成本，促使第一線護理人員承受更大工作負荷。

合理調整居家護理訪視支付

當出院病人增加、社區照護需求擴大，追求「出院更快、銜接更快」的目標下，若沒有足夠護理人員承接，醫療與長照之間斷點仍然存在，更可能產生排擠效應，最終影響是病人安全與社區、家庭照顧品質。因此，應有配套措施，不能只加服務，更要加人；不能只要求加速，更要加值護理專業。

建議合理調整居家護理訪視支付、完善出院準備服務制度，建立醫院、居家護理與長照服務間的標準化轉銜流程；

盤點並補足出院準備個案管理師及居家護理師人力，同時關注所有出院評估需求的病人，建立合理工作負荷與支持機制，讓政策目標與第一線執行能力相互匹配，真正落實全人照護。

面對超高齡社會，我們需要重新定義醫療品質。真正優質的醫療，不只是讓病人順利出院，更是讓病人回到家後仍有人照顧、有專業支持、有生活品質。護理接住的不只是病人，更是每一個家庭對健康生活的期待。當政府推動照護升級時，也應同步投資護理專業，做到「照護加速、人力同步；政策升級、專業增值」。

（賈佩芳為中華民國護理師護士公會全國聯合會副理事長、屏東縣護理師護士公會理事長）