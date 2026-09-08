健康主題館／居家血液透析 病患拿回生活主導權

台灣有「洗腎王國」稱號，洗腎人口逾9萬人，洗腎盛行率曾全球居冠，其中9成以上病人選擇血液透析，但每周3次往返醫院接受透析，每次耗時半天，影響工作與生活甚巨。中國醫藥大學附設醫院台北分院腎臟科醫師黃秋錦指出，其實透析可以更自由，「居家血液透析」可提供病人重新拿回生活主導權的新選擇。

黃秋錦表示，傳統院所血液透析每周3次、每次3至4小時，必須快速脫水並加速排除代謝廢物，可能洗得不乾淨，透析後常感疲憊、頭痛或頭暈等不適。居家血液透析則是利用夜間睡眠時段進行，也是每周3次，透析時間6至8小時，以較慢速度、較長時間移除體內代謝物與水分，可減少心臟負荷、降低心血管併發症風險，透析後比較不疲累，隔日白天可如常上班或料理家務。

推行8年 未發生危及生命意外

洗腎還有一種居家腹膜透析方式，黃秋錦說，腹膜透析必須每天洗、效率不好，洗2年後可能沒有尿了，也會洗得不乾淨。

「這不只是治療方式的改變，更是生活型態的翻轉。許多接受居家血液透析的病人，可依個人情況安排工作及日常生活。」黃秋錦在台灣推動居家血液透析逾10年，並帶領團隊研發遠端監控與預警系統，保障病人在家治療安全。自2018年實施以來，全台已有40位病人採取居家血液透析治療，未曾發生危及生命的意外事件。

臨床追蹤顯示，居家血液透析病人的血紅素、白蛋白等生化指標明顯改善，血壓與血磷控制較穩定，用藥量也減少，呈現「吃得好、精神好、品質好、藥物少」的成效，病人長期存活率可與大愛腎臟移植相當。

黃秋錦強調，為確保居家透析安全，病人與照顧者需接受8至12周完整訓練，才能返家執行治療。在家透析期間生命徵象與透析機數據會即時透過網路回傳院方主機，醫療團隊搭配智慧監控系統同步掌握病人在家治療狀況，即時攔截異常訊號並通知醫病雙方，且提供處置建議。

血液透析機及逆滲透機。記者黃妙雲／攝影

膚色變白 病友肯定透析後無感

居家血液透析在歐美國家推行多年，是國際間積極發展的透析趨勢。黃秋錦呼籲，尿毒症腎友若無法立即接受腎臟移植，居家血液透析會是另一項治療選擇。但必須是沒有2種共病、精神疾病及有家人共住的腎友，才可採居家血液透析治療。目前健保有部分給付，但機器租用、耗材等每個月需自費1萬多元。

2007年洗腎的中華民國腹膜透析腎友協會理事長吳鴻來表示，她洗腎19年，先採居家腹膜透析，2016年起接受居家血液透析治療，透析結束後無感，作息可以彈性安排，膚色也變白了，生活品質大幅提升。

接受居家血液透析3年多的賴先生說，過去他在診所進行血液透析，常有頭暈、頭痛、體力差、無力等透析症候群，生活被剝奪，但居家血液透析後，生活作息正常了，可以盡情享受生活。