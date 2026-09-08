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台灣心理健康預算 仍落後國際
台灣平均每人ＧＤＰ已逼近四萬美元，躋身先進經濟體之列，心理健康與精神醫療預算卻落後國際水準。全國自殺防治中心主任黃敏偉指出，隨著所得與生活水準提高，健康政策也應從身體健康延伸至身心並重。
他表示，後疫情時代心理健康韌性理應是國家發展重點，台灣仍有努力空間。
黃敏偉說，目前整體精神疾病（含思覺失調、憂鬱症、失智症等）健保費用，占每年健保總額比率在百分之三點五至四點二之間。以一一四年健保總額約九二八六億元為例，廣義的精神醫療健保給付費用約四百億元，加計跨部會心理健康相關投入，整體規模仍有限；相較部分先進國家，台灣心理健康資源投入仍有提升空間。
而英國推行的「社會處方箋」制度，有別於須有疾病診斷才能轉介心理諮商的模式。黃敏偉表示，社會處方箋讓民眾在職場適應不良、身心處於「亞健康」狀態時，就能獲得心理支持、健康促進及社區活動等資源，不必等到疾病惡化後才介入。
黃敏偉強調，心理健康資源挹注，應根據各年齡層的需求，進行「分級、分群、分眾」的社區自我評估、風險分流與適度轉介機制，搭配媒體識能宣導與社區講座，降低民眾求助門檻，仍是政策必須正視的課題。
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