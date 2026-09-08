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隱形失能 難治型憂鬱症 醫：建照護新模式

聯合報／ 記者許凱婷蘇湘雲／台北報導
健保署署長陳亮妤。圖／健保署提供
健保署署長陳亮妤。圖／健保署提供

在台灣十五到四十歲的青壯年族群中，蓄意自我傷害高居十大死因第二名，專家觀察到，這些族群有很大一部分患有憂鬱症，甚至是難治型憂鬱症，一旦憂鬱症發作，病患的工作、生活都可能受到影響，這種隱形失能，衝擊病患日常表現、收入，因此從新型藥物的引進到醫療、照護體系的整合，每一項環節皆刻不容緩。

在難治型憂鬱症新型藥物的給付上，健保署署長陳亮妤指出，現行健保收載治療憂鬱症藥品共二一二項，包括選擇性血清素再吸收抑制劑、血清素與正腎上腺素再吸收抑制劑、三環抗憂鬱劑等選項，涵蓋不同作用機轉及治療需求，提供臨床多元藥物選擇。

陳亮妤表示，以一一五年九月一日公告增修精神醫療及日間住院治療相關診療項目來說，共挹注經費四○二○萬元，並已針對難治型憂鬱症等重症精神疾病調升「痙攣性電療法」治療給付。難治型憂鬱症等重症精神疾病治療支付，優化健保給付誘因，提升多元治療模式的可近性。

事實上，針對難治型憂鬱症新型藥物，國際已逐步開闢綠色通道，像新型鼻噴劑等，已在德國、捷克等卅五國納入公費給付項目，台灣雖然於二○二六年調高難治型憂鬱症與重度憂鬱症的相關藥物健保支付，但許多創新藥物仍需自費。

針對難治型憂鬱症帶來的龐大社會成本，全國自殺防治中心主任黃敏偉，以思覺失調症推動長效針劑（ＬＡＩ）的經驗為例，過去外界雖質疑藥價昂貴，但健保專款推動後，住院率與整體醫療成本大幅下降。因此，難治型憂鬱症治療亦應比照辦理，並倡議仿精神科ＰＡＣ（急性後期整合照護計畫）整合精神，在病患穩定後，銜接社區照護、居家訪視、生活與功能重建及危機預防，降低復發與再住院風險。

對此，陳亮妤表示，難治型憂鬱症的用藥，若要採行專款機制，須綜合考量治療效益、適用族群與健保財務影響，並配合完整療效監測及實證資料累積，以作為後續政策規畫的重要依據。

台北榮民總醫院情緒精準醫療中心主任李正達提醒，難治型憂鬱症患者因情緒失調與慢性發炎，易併發三高、中風、心肌梗塞甚至癌症等共病，他也希望健保署借鏡ＬＡＩ的專款專用經驗，有條件開放給付予已達一定嚴重性的難治型憂鬱症患者，使用新型鼻噴劑、經顱磁刺激（rTMS）等生物性治療，不僅能挽救生命及無數家庭，更能從源頭為健保省下龐大醫療開支。

台灣年輕病友協會秘書長劉桓睿表示，由於現行照護體系高度零碎化，藥物治療歸健保署、心理諮商歸心健司、社會支持歸社會局，若要求身心能量已達極限的重度患者自行在碎片化行政體系中搜索資源，無疑造成極大阻礙。

因此，政府應整合跨體系資源提供「一站式服務」，從早期辨識、確診、專科轉介、精準治療、病情追蹤到康復、回歸社會，皆要含括在內。唯有流程中的每一個階段順暢銜接，才能確保高失能風險的病友不被社會安全網遺落。

台灣年輕病友協會理事長潘怡伶則建議，政策評估不應只專注於量表分數的下降，更應以病患能否「重返社會、恢復生活功能」為核心指標。政府也應設立「分流照護路徑」，主動系統性轉介，並研議建立難治型憂鬱症登錄機制，透過個案管理窗口，確保患者出院後的追蹤不中斷。

台北榮民總醫院情緒精準醫療中心主任李正達。圖／李正達提供
台北榮民總醫院情緒精準醫療中心主任李正達。圖／李正達提供

台灣年輕病友協會秘書長劉桓睿。圖／年輕病友協會提供
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台灣年輕病友協會理事長潘怡伶。圖／年輕病友協會提供
台灣年輕病友協會理事長潘怡伶。圖／年輕病友協會提供

全國自殺防治中心主任黃敏偉。圖／黃敏偉提供
全國自殺防治中心主任黃敏偉。圖／黃敏偉提供

失能 憂鬱症 照護體系

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