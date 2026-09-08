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難治憂鬱患者不漏接 醫推精準醫療

聯合報／ 記者許凱婷／台北報導

「難治型憂鬱症不是治不好，而是沒用對方法。」臺北榮民總醫院情緒精準醫療中心主任、台灣精神醫學會常務理事李正達指出，現行臨床與國際共識將難治型憂鬱症（ＴＲＤ）定義為：「至少兩種抗憂鬱劑在足夠劑量、足夠治療時間（至少一個月以上）仍治療反應不佳者」，而ＴＲＤ頑固性有高低之分，許多對藥物反應不好的患者，在使用或合併其他抗鬱治療方式後，即能大幅改善憂鬱症狀及預後。他觀察，患者常因自行減藥，導致臨床難以評估是否達到「足夠劑量」，因此單靠「試藥失敗」次數，也讓揪出高風險族群更加困難。

全國自殺防治中心主任黃敏偉表示，部分憂鬱症患者經治療後效果仍有限；若接受至少兩種適當、足量且足療程的抗憂鬱治療，症狀仍未明顯改善，便須評估是否為難治型憂鬱症。由於目前沒有百分之百的特效藥，他指出應與國際接軌，推動「精準醫療＋模組化治療」，整合心理治療、藥物治療與非藥物治療等多元手段，為患者量身打造治療組合。

李正達說，除少數新一代抗精神病藥物外，近五年口服藥物幾乎無新的抗憂鬱劑納入健保給付，且二○二四年美加最新實證醫學指引，已將鼻噴劑、重覆經顱磁刺激（rTMS）等生物性治療列為優先治療選項。他分享，一名三十多歲主管因多重抗鬱藥物反應不佳，多次萌生不好念頭，經調整藥物種類、劑量及鼻噴劑一個療程，三個月後即恢復；另一名六十六歲退休主管，憂鬱症則伴隨出現「假性失智」，在透過rTMS兩個月治療後，半年內逐步重拾生活能力。

此外，連續性憂鬱照護是臨床治療重點，未來努力讓ＴＲＤ患者不中斷治療。李正達表示，醫院端與社區、家庭之間的銜接應更緊密；黃敏偉則補充，社區心理衛生中心、學校、職場都應扮演「守門人」角色，避免患者在體系中被漏接。

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