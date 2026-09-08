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台大醫院擬設UCC分流輕症 華山市場入選

聯合報／ 記者廖靜清沈沛育／台北報導
為改善台大急診壅塞，衛福部研議在台大周邊增設假日輕急症中心（UCC），台北市衛生局表示，華山市場辦公室為可能地點。聯合報系資料照
為改善台大急診壅塞，衛福部研議在台大周邊增設假日輕急症中心（UCC），台北市衛生局表示，華山市場辦公室為可能地點。聯合報系資料照

阜杭豆漿排隊人潮不斷，台北市華山市場成為打卡景點，未來還可能成為假日收治輕症的醫療場域。衛福部研議在台大周邊增設「周日及國定假日輕急症中心」（ＵＣＣ），以緩解急診壅塞困境，目前以華山市場辦公室為最可能地點。

台大醫院醫務秘書陳彥元指出，周一上午院內會議中，急診部門提及仍有「幾十床」病人留觀，但相較過去每逢周一待床病患超過一○○人，數字已明顯降低。不過院長余忠仁仍要求應以高標準處理，希望盡快為病人安排適當分流與後續處置。

日前一名八十五歲婦人於台大急診候床十二天不幸病逝，引發熱議，衛福部長石崇良上周與台大醫院院長余忠仁、北市衛生局協商如何解決急診壅塞問題時，院方希望台大周邊增設ＵＣＣ據點，就近分散輕急症患者，北市衛生局表達支持，距離台大急診約一千公尺的華山市場辦公室，成為最佳選項。

目前台北市共有北市聯醫林森院區、昆明院區及院外信義門診部等三處ＵＣＣ據點，但試辦迄今，就醫人數偏低，有時一天僅收治個位數患者。衛福部長石崇良表示，針對服務量較少的ＵＣＣ，由地方衛生局評估是否退場、移點或加強宣導。鄰近台大急診的華山市場辦公室確實為適合場所，但目前正在整建，可能得等一段時間。

此外，台大急診對面的教育部用地也是ＵＣＣ可行地點之一，可就近分散輕急症患者，而基層診所、北市聯醫、台大等醫師均可參與輪班，不僅假日開設，平日能機動運作，達到分流效果。

對此，陳彥元表示，若能在醫院附近設置ＵＣＣ，「對於紓解來本院急診的輕症病患可能有所幫助」，至於最終選址結果，則由衛福部與北市衛生局討論後決定。

新光醫院副院長洪子仁表示，政府投入資源紓解急診壓力是好事，但從實際數字來看，ＵＣＣ解決急診塞車的效果有限，真正核心問題仍在於民眾對於分級醫療觀念不足，及護理人力短缺，政府應積極建立國人分級醫療觀念，不要生病就往大醫院跑。

台灣急診醫學會秘書長李智晃分析，急診壅塞可分成兩大層面，一為輕症患者直接跑至大醫院就醫，增加第一線醫護人力與心力負擔。一為缺少住院病房，導致重症患者滯留急診室。雖然ＵＣＣ無法解決急診壅塞問題，但可以減輕急診第一線醫護負擔，讓他們專心處理重症患者。

台大 台大醫院 輕症

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