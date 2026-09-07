快訊

台人真的不愛逛夜市了？他驚見東南亞客變多 網揭3大退燒關鍵

影／民眾借超商廁所驚見55萬鉅款 竟是保全ATM補鈔時遺落通知領回

把握明天好天氣！這日再變天「大雨狂炸3地」 低溫降至22度

聽新聞
0:00 / 0:00

中友百貨購物節10日開打！首度攜手星宇航空 連39天抽台中直飛亞洲機票

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
中友購物節搶先於9月10日至10月28日登場，同步祭出7大驚喜，最高回饋率達25％。記者宋健生／攝影
中友購物節搶先於9月10日至10月28日登場，同步祭出7大驚喜，最高回饋率達25％。記者宋健生／攝影

百貨市場下半年壓軸周年慶檔期即將開打，台中由中友百貨「中友購物節」搶先於9月10日至10月28日登場，今年首度攜手星宇航空（2646），主打台中直飛亞洲航點來回機票，連續39天每天抽出1名幸運兒。

中友百貨同步祭出「7大驚喜」，涵蓋天天抽亞洲機票、滿千贈點、品牌加碼、會員好禮及刷卡回饋等，最高回饋率達25％，以「購物＋旅行」雙重誘因，搶攻下半年消費旺季。中友購物節今年營收目標15.68億元，約與去年同期持平。

中友百貨店長陳俊華表示，面對中部百貨市場競爭日益白熱化，中友持續優化軟硬體設施提升顧客體驗。今年以在地出發，看準今年出國旅遊潮及台中直飛的話題，特別與星宇航空合作，推出「今天中友購物、明天飛亞洲」的驚喜，壓軸可再抽iPhone最新手機。

同時，中友購物節全面升級回饋機制，為鞏固頂級化妝品主力顧客，推出化妝品回饋再加碼、Mia C’bon頂級超市首次同享全館滿千贈點等活動。

中友百貨祭出「中友購物節7大驚喜」優惠，9月10日起至10月18日推出多重回饋，從天天抽亞洲航點機票、家族會員獨享禮、滿千贈點、超級品牌日，到金級會員及玉山中友卡刷卡禮等，透過「消費越多、回饋越多」的多重優惠策略，搶攻中秋、周年慶前後消費商機。

其中，最受矚目的「台中直飛亞洲來回機票」活動，9月10日至10月18日期間，持中友APP不限金額消費，即可獲得幸運號碼，連續39天天天抽出1名幸運兒。

獎品包括星宇航空台中直飛札幌、釜山、東京及沖繩等亞洲航點來回機票，首波將送出台中－札幌10月最新航線機票，藉此結合台中直飛航點優勢，為購物節增添話題。

會員回饋部分，中友百貨推出「家族會員獨享禮」，活動期間持中友APP會員行動條碼，當日單筆消費滿1,800元即可兌換限定好禮，總計提供1萬5,600份。

今年更攜手日系品牌江戶勝推出四波會員限定禮，包括陶瓷對杯組、法蘭絨多用毯、時尚登機推車及質感保冷袋。其中，第三波鎖定金級會員，中秋連假期間單筆消費滿2,500元即可兌換時尚登機推車。

此外，9月10日至10月7日推出「滿千贈點」回饋，1樓化妝品消費滿2,000元贈400點、全館單筆滿3,000元贈600點，名品、珠寶及大家電單筆滿5,000元贈1,000點；iStore、法雅客及SAMSUNG單筆滿1萬元亦贈1,000點。

超市部分，Mia C’bon首次同步加入全館滿額贈點行列，9月10日至20日期間消費滿3,000元贈600點，單筆滿1,000元再贈100元超市抵用券。

除了購物節優惠，中友百貨也同步布局秋季餐飲與藝文話題。B棟13樓自即日起至9月21日推出「日本美食物產大展」，集結了20間人氣名店，從熟食、甜點到日本各地特色物產一次網羅，讓消費者不用出國也能體驗日本美食與物產魅力。

年度人氣活動「中友森林續曲第十回」則將於10月31日、11月1日登場，中友百貨再次將音樂與自然結合，邀請不同世代歌手共同演出，包括資深民歌歌手施孝榮、民歌天后鄭怡、施少庸、鐵肺天后戴愛玲等，以跨世代音樂打造秋日森林音樂盛會，9月10日起開放售票，名額有限。

中友百貨購物節9月10日開打，首度攜手星宇航空連39天抽台中直飛亞洲機票。記者宋健生／攝影
中友百貨購物節9月10日開打，首度攜手星宇航空連39天抽台中直飛亞洲機票。記者宋健生／攝影

中友百貨 機票 百貨 星宇航空 購物

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

連續39天天天抽機票 中友百貨攜手星宇航空吹響百貨戰號角

華信航空推出「澎湖感謝季」折扣碼活動 首周機票限量6折起

王品攜 Uber Eats 不到4個月訂單逼近50萬筆！19品牌再推買一送一

Coupang 酷澎前進 WirForce 2026！首購抽 WirForce 門票、現場千份盲盒與澎友冰飲驚喜登場

相關新聞

把握明天好天氣！這日再變天「大雨狂炸3地」 低溫降至22度

明天各地仍為多雲到晴的好天氣，中央氣象署預報員王品翔表示，周三至周五受到東北季風影響，北東降雨增加，尤其周五基隆北海岸、宜花慎防較大雨勢；溫度部分，白天仍有30度以上高溫，夜晚低溫可降到22至24度。

北市擴大抽查再驗出黑麻油、特級胡麻油共4件苯駢芘超標 已預防下架

毒癌油風暴持續延燒，日前雙北市府陸續在麻油、胡麻油各一款驗出苯駢芘，北市衛生局擴大抽查，除針對市售油品抽驗外，也針對上述自主通報問題油品非同批產品或不同品項油品予以抽驗，共抽驗43件，檢出4件麻油產品不符規定，皆為業者自主通報同品項、不同批號油品，先前已要求預防性下架。

台鐵準點率逾97％...消基會批「與民眾感受不符」 6訴求要求公開數據

台鐵公司化邁入第3年，準點率仍為人詬病，消基會指出，台鐵先前票價調漲時稱可提高服務水準及列車準點率，數據也顯示114年度準點率達97.02％，但與民眾感受明顯不符，若不排除不可抗力因素，列車準點率僅94.83％，「等於每20班列車就有1班明顯延誤」，要求台鐵統一年度準點率統計、建立誤點原因及改善追蹤制度，以及要求將旅客實際準點率納入台鐵績效考核。

看見燈管閃爍竟是「視網膜破洞」？ 專家教1招秒辨真假閃光

若見辦公室日光燈偶爾閃爍，要當心可能是眼睛發出的求救訊號。日前有網友透露，過去常覺得辦公室電燈在閃，問同事卻都說沒感覺，直到閃爍頻率增加前往醫院檢查，才驚覺「雙眼視網膜早已破洞」，若再延誤就可能惡化為視網膜剝離。貼文曝光後釣出南韓首爾江南知名眼科醫師親自留言解惑，並傳授快速自我判斷閃光異狀的關鍵原則。

中重度異位性皮膚炎病友每月自費醫療費2.5萬元 占月薪逾半

異位性皮膚炎不只影響健康，中重度病友為了改善膚況，生活中更負擔大筆隱形開銷。調查顯示，中重度患者高達72％病友至少看過6位以上的醫師，近3成每月自費醫療費用逾兩萬元，逾五成病友每月需花費超過5000元在防蟎、空氣清淨機等開支，更因為搔癢而長期失眠，外觀紅腫影響自信與社交。

中友百貨購物節10日開打！首度攜手星宇航空 連39天抽台中直飛亞洲機票

百貨市場下半年壓軸周年慶檔期即將開打，台中由中友百貨「中友購物節」搶先於9月10日至10月28日登場，今年首度攜手星宇航空（2646），主打台中直飛亞洲航點來回機票，連續39天每天抽出1名幸運兒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。