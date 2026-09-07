中友百貨購物節10日開打！首度攜手星宇航空 連39天抽台中直飛亞洲機票

百貨市場下半年壓軸周年慶檔期即將開打，台中由中友百貨「中友購物節」搶先於9月10日至10月28日登場，今年首度攜手星宇航空（2646），主打台中直飛亞洲航點來回機票，連續39天每天抽出1名幸運兒。

中友百貨同步祭出「7大驚喜」，涵蓋天天抽亞洲機票、滿千贈點、品牌加碼、會員好禮及刷卡回饋等，最高回饋率達25％，以「購物＋旅行」雙重誘因，搶攻下半年消費旺季。中友購物節今年營收目標15.68億元，約與去年同期持平。

中友百貨店長陳俊華表示，面對中部百貨市場競爭日益白熱化，中友持續優化軟硬體設施提升顧客體驗。今年以在地出發，看準今年出國旅遊潮及台中直飛的話題，特別與星宇航空合作，推出「今天中友購物、明天飛亞洲」的驚喜，壓軸可再抽iPhone最新手機。

同時，中友購物節全面升級回饋機制，為鞏固頂級化妝品主力顧客，推出化妝品回饋再加碼、Mia C’bon頂級超市首次同享全館滿千贈點等活動。

中友百貨祭出「中友購物節7大驚喜」優惠，9月10日起至10月18日推出多重回饋，從天天抽亞洲航點機票、家族會員獨享禮、滿千贈點、超級品牌日，到金級會員及玉山中友卡刷卡禮等，透過「消費越多、回饋越多」的多重優惠策略，搶攻中秋、周年慶前後消費商機。

其中，最受矚目的「台中直飛亞洲來回機票」活動，9月10日至10月18日期間，持中友APP不限金額消費，即可獲得幸運號碼，連續39天天天抽出1名幸運兒。

獎品包括星宇航空台中直飛札幌、釜山、東京及沖繩等亞洲航點來回機票，首波將送出台中－札幌10月最新航線機票，藉此結合台中直飛航點優勢，為購物節增添話題。

會員回饋部分，中友百貨推出「家族會員獨享禮」，活動期間持中友APP會員行動條碼，當日單筆消費滿1,800元即可兌換限定好禮，總計提供1萬5,600份。

今年更攜手日系品牌江戶勝推出四波會員限定禮，包括陶瓷對杯組、法蘭絨多用毯、時尚登機推車及質感保冷袋。其中，第三波鎖定金級會員，中秋連假期間單筆消費滿2,500元即可兌換時尚登機推車。

此外，9月10日至10月7日推出「滿千贈點」回饋，1樓化妝品消費滿2,000元贈400點、全館單筆滿3,000元贈600點，名品、珠寶及大家電單筆滿5,000元贈1,000點；iStore、法雅客及SAMSUNG單筆滿1萬元亦贈1,000點。

超市部分，Mia C’bon首次同步加入全館滿額贈點行列，9月10日至20日期間消費滿3,000元贈600點，單筆滿1,000元再贈100元超市抵用券。

除了購物節優惠，中友百貨也同步布局秋季餐飲與藝文話題。B棟13樓自即日起至9月21日推出「日本美食物產大展」，集結了20間人氣名店，從熟食、甜點到日本各地特色物產一次網羅，讓消費者不用出國也能體驗日本美食與物產魅力。

年度人氣活動「中友森林續曲第十回」則將於10月31日、11月1日登場，中友百貨再次將音樂與自然結合，邀請不同世代歌手共同演出，包括資深民歌歌手施孝榮、民歌天后鄭怡、施少庸、鐵肺天后戴愛玲等，以跨世代音樂打造秋日森林音樂盛會，9月10日起開放售票，名額有限。