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台灣出席世界牙醫聯盟論壇 展現AI應用成果

中央社／ 布拉格7日專電

中華牙醫學會代表團赴捷克參與2026世界牙醫聯盟國家聯絡官論壇，分享台灣牙醫界導入AI的應用成果，例如協助雙語溝通、文件摘要、教育與宣傳等，並說明開發中的AI會員應用程式，提升台灣在全球牙醫專業組織的國際能見度。

中華牙醫學會理事長余建宏6日出席在捷克布拉格舉行的2026年世界牙醫聯盟（FDI World DentalFederation）國家聯絡官論壇，並受邀擔任「國家牙醫學會的人工智慧整合」專題與談人，向各國牙醫組織分享台灣牙醫界導入人工智慧（AI）的實務經驗及未來規劃。

余建宏與各國牙醫專業人士同台，討論牙醫學會如何從實際需求出發導入AI、推動知識傳播與會員服務，以及面對新科技快速發展時，如何兼顧專業判斷、責任與風險管理。

他在座談會上分享，中華牙醫學會目前已將AI應用於雙語溝通、文件摘要、教育及宣傳內容等日常會務工作，並進一步發展AI輔助會員服務工具。相關應用程式預計於2026年底年度大會啟用，規劃提供大會議程、講者資訊、場地導引及常見問題等查詢服務，協助會員更快速取得所需資訊。

中華牙醫學會表示，AI導入不應以取代專業人員為目的，而應以「解決真實問題」及「提升會員服務」為出發點，優先從日常行政與溝通工作著手，逐步累積實際應用經驗，再拓展至更多元的會員服務與教育應用。

中華牙醫學會指出，此次座談所提出的核心訊息是，AI導入應從小規模、具體且能實際的應用開始，透過逐步累積可量化、可見的成果，建立組織內對AI的理解與信任，進而推動AI應用持續深化。

世界牙醫聯盟國家聯絡官論壇（NLO Forum）是世界牙醫聯盟會員組織交流政策、治理、國際合作與組織發展的重要平台。此次余建宏除代表台灣牙醫界在數位轉型議題上的實務經驗受國際關注，也深化台灣與各國牙醫組織之間的連結。

牙醫 捷克 溝通

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