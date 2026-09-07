在地民眾反彈大 興達二期環評初審補件再審

興達電廠第二期更新改建將新建2部總裝置容量280萬瓩以下燃氣複循環機組，7日進行環評初審，但由於台電未將舊機組除役而是轉為備用機組，再加上在地民眾仍懷有公安疑慮，因此更新計畫引發民眾反對，在經過環評委員討論後，補充修正再審。

環境部7日召開「興達電廠第二期更新改建計畫環境影響說明書」專案小組初審。

考慮到經濟走勢、半導體擴廠、AI科技發展及電動車推動等因素，經濟部預估2026年至2035年全國電力需求年均成長率為2.5％，夜間尖峰負載年均成長率則達2.7％，其中南部地區更是未來電力需求成長的重點，高雄地區用電需求至2035年累計增幅達400萬瓩。

台電公司規劃在興達電廠既有廠區內新增2部總裝置容量280萬瓩以下燃氣複循環機組；同時，也規劃讓既有燃氣機組繼續運轉，先支應短期電力缺口，待二期新機組商轉後，既有燃氣機組則適時轉為中尖載調度。

在地團體「烏林投居民連線」更北上抗議，烏林投居民連線指出，去年9月9日，興達電廠新機組於測試階段發生爆炸，雖然無人傷亡，但爆炸與一期改建計畫執行以來造成新港里及周邊地區的影響，已引發居民數次的抗爭，更有當地多名里長出席要求舊燃煤機組應該「先拆後建新」。

高雄市政府出席代表提到，燃氣對穩定供電和產業轉型有其必要性，但為了落實2050淨零目標，建議台電要規畫碳捕捉、碳封存等工作，而且台電也要多方聽取在地意見，解決現存的爭議、敦親睦鄰。

面對在地民眾的抗議聲，環評委員皆提醒台電應加強與在地居民溝通，強化公共安全風險評估與緊急應變機制，具體說明天然氣管線安全性及過往工安事件之預防精進對策，針對鄰近社區建立即時通報、疏散避難標準作業程序（SOP）及定期演練機制。

另外，環評委員也建議台電應評估機組導入碳捕捉、封存與再利用技術之可行性，並說明混氫發電驗證計畫之安全管理與氫氣來源，同時建立透明、動態之利害關係人溝通機制與資訊公開平台，加強與在地居民及團體之溝通。最後，決議補充修正後，年底前再送專案小組審議。