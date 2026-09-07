環境部推產品數位護照已累積逾2萬筆 相關辦法明年3月預告

因應歐盟產品數位護照制度發展及全球循環經濟數位治理趨勢，環境部資源循環署今舉辦「產品數位護照試行成果發表會暨產業論壇」，對外分享我國推動資訊揭露策略願景及與產業4年的合作試行成果，目前已涵蓋電池、紡織品、電腦及網路設備、循環材料等4大類產品，28家企業參與，累積逾2萬筆產品資訊，最快明年3月將預告相關辦法。

資源循環署長賴瑩瑩表示，產品數位護照正從試行逐步走向制度，目的不只是揭露資訊，更重要的是透過產品全生命周期資訊，掌握產品從製造、使用、維修到回收再利用的價值鏈，這與過去著重廢棄物末端管理的思維不同，未來將更重視產品前端設計及上下游資訊串接，讓產品資訊真正成為推動資源循環與永續產品的重要基礎。

賴瑩瑩指出，近年國際間逐步將產品全生命周期資訊管理納入循環經濟政策工具，歐盟推動產品數位護照（Digital Product Passport, DPP）制度，其中電池護照將自2027年2月18日起率先實施，對全球供應鏈及企業數位能力帶來新的要求。我國「資源循環推動法」則已將產品揭露及標示使用再生材料比率、耐用性、流向追溯與品質驗證等資訊正式入法；在制度推動前，循環署已透過自願性試行，協助業者提升資料數位化管理知能，並累積制度規畫實務經驗。

循環署補充，自2023年起委託工業技術研究院協助推動產品數位護照試行，透過與產業合作，逐步盤點不同產品生命週期所需資訊，並驗證資料蒐集、交換及應用方式。為降低企業導入門檻，近期已完成產品數位護照開源建置模組，業者可自行部署或整合既有系統，並與歐洲產品數位護照服務商進行跨境資料互通測試，為未來國際資料互通預作準備。

台灣電池協會秘書長呂學隆表示，面對歐盟電池護照要求，大型企業相對有較多資源投入，但台灣許多中小企業仍需要相關協助，尤其台灣業者在電動自行車、無人機等電池應用市場占有重要地位，產品數位護照除了因應資訊揭露，也攸關後續國際市場拓展。

紡織產業綜合研究所副主任李若華則指出，紡織品從原料、製造、品牌、消費者到回收再生，供應鏈長且複雜，DPP真正的挑戰不只是把資料放進系統，而是讓上下游資訊能夠串聯、被信任；未來若進一步結合AI，還可將使用及回收資訊回饋至材料選擇與產品設計，讓DPP從產品履歷進一步成為全生命周期的決策資訊。