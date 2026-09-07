快訊

台人真的不愛逛夜市了？他驚見東南亞客變多 網揭3大退燒關鍵

影／民眾借超商廁所驚見55萬鉅款 竟是保全ATM補鈔時遺落通知領回

把握明天好天氣！這日再變天「大雨狂炸3地」 低溫降至22度

聽新聞
0:00 / 0:00

環境部推產品數位護照已累積逾2萬筆 相關辦法明年3月預告

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部致贈試行業者感謝狀儀式暨合影。圖／環境部提供
環境部致贈試行業者感謝狀儀式暨合影。圖／環境部提供

因應歐盟產品數位護照制度發展及全球循環經濟數位治理趨勢，環境部資源循環署今舉辦「產品數位護照試行成果發表會暨產業論壇」，對外分享我國推動資訊揭露策略願景及與產業4年的合作試行成果，目前已涵蓋電池、紡織品、電腦及網路設備、循環材料等4大類產品，28家企業參與，累積逾2萬筆產品資訊，最快明年3月將預告相關辦法。

資源循環署長賴瑩瑩表示，產品數位護照正從試行逐步走向制度，目的不只是揭露資訊，更重要的是透過產品全生命周期資訊，掌握產品從製造、使用、維修到回收再利用的價值鏈，這與過去著重廢棄物末端管理的思維不同，未來將更重視產品前端設計及上下游資訊串接，讓產品資訊真正成為推動資源循環與永續產品的重要基礎。

賴瑩瑩指出，近年國際間逐步將產品全生命周期資訊管理納入循環經濟政策工具，歐盟推動產品數位護照（Digital Product Passport, DPP）制度，其中電池護照將自2027年2月18日起率先實施，對全球供應鏈及企業數位能力帶來新的要求。我國「資源循環推動法」則已將產品揭露及標示使用再生材料比率、耐用性、流向追溯與品質驗證等資訊正式入法；在制度推動前，循環署已透過自願性試行，協助業者提升資料數位化管理知能，並累積制度規畫實務經驗。

循環署補充，自2023年起委託工業技術研究院協助推動產品數位護照試行，透過與產業合作，逐步盤點不同產品生命週期所需資訊，並驗證資料蒐集、交換及應用方式。為降低企業導入門檻，近期已完成產品數位護照開源建置模組，業者可自行部署或整合既有系統，並與歐洲產品數位護照服務商進行跨境資料互通測試，為未來國際資料互通預作準備。

台灣電池協會秘書長呂學隆表示，面對歐盟電池護照要求，大型企業相對有較多資源投入，但台灣許多中小企業仍需要相關協助，尤其台灣業者在電動自行車、無人機等電池應用市場占有重要地位，產品數位護照除了因應資訊揭露，也攸關後續國際市場拓展。

紡織產業綜合研究所副主任李若華則指出，紡織品從原料、製造、品牌、消費者到回收再生，供應鏈長且複雜，DPP真正的挑戰不只是把資料放進系統，而是讓上下游資訊能夠串聯、被信任；未來若進一步結合AI，還可將使用及回收資訊回饋至材料選擇與產品設計，讓DPP從產品履歷進一步成為全生命周期的決策資訊。

護照 環境部 數位

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國泰金控技術年會15日登場 首度公開AI「數位同事」創新試驗成果

捷報！崑山科大USR計畫獲2026台灣永續行動獎銀獎

晶片版圖全面重組 台灣如何守住半導體核心地位？

機器人 場域驗證走向商用部署－實體ＡＩ進工廠 拚落地應用

相關新聞

把握明天好天氣！這日再變天「大雨狂炸3地」 低溫降至22度

明天各地仍為多雲到晴的好天氣，中央氣象署預報員王品翔表示，周三至周五受到東北季風影響，北東降雨增加，尤其周五基隆北海岸、宜花慎防較大雨勢；溫度部分，白天仍有30度以上高溫，夜晚低溫可降到22至24度。

北市擴大抽查再驗出黑麻油、特級胡麻油共4件苯駢芘超標 已預防下架

毒癌油風暴持續延燒，日前雙北市府陸續在麻油、胡麻油各一款驗出苯駢芘，北市衛生局擴大抽查，除針對市售油品抽驗外，也針對上述自主通報問題油品非同批產品或不同品項油品予以抽驗，共抽驗43件，檢出4件麻油產品不符規定，皆為業者自主通報同品項、不同批號油品，先前已要求預防性下架。

台鐵準點率逾97％...消基會批「與民眾感受不符」 6訴求要求公開數據

台鐵公司化邁入第3年，準點率仍為人詬病，消基會指出，台鐵先前票價調漲時稱可提高服務水準及列車準點率，數據也顯示114年度準點率達97.02％，但與民眾感受明顯不符，若不排除不可抗力因素，列車準點率僅94.83％，「等於每20班列車就有1班明顯延誤」，要求台鐵統一年度準點率統計、建立誤點原因及改善追蹤制度，以及要求將旅客實際準點率納入台鐵績效考核。

看見燈管閃爍竟是「視網膜破洞」？ 專家教1招秒辨真假閃光

若見辦公室日光燈偶爾閃爍，要當心可能是眼睛發出的求救訊號。日前有網友透露，過去常覺得辦公室電燈在閃，問同事卻都說沒感覺，直到閃爍頻率增加前往醫院檢查，才驚覺「雙眼視網膜早已破洞」，若再延誤就可能惡化為視網膜剝離。貼文曝光後釣出南韓首爾江南知名眼科醫師親自留言解惑，並傳授快速自我判斷閃光異狀的關鍵原則。

中重度異位性皮膚炎病友每月自費醫療費2.5萬元 占月薪逾半

異位性皮膚炎不只影響健康，中重度病友為了改善膚況，生活中更負擔大筆隱形開銷。調查顯示，中重度患者高達72％病友至少看過6位以上的醫師，近3成每月自費醫療費用逾兩萬元，逾五成病友每月需花費超過5000元在防蟎、空氣清淨機等開支，更因為搔癢而長期失眠，外觀紅腫影響自信與社交。

中友百貨購物節10日開打！首度攜手星宇航空 連39天抽台中直飛亞洲機票

百貨市場下半年壓軸周年慶檔期即將開打，台中由中友百貨「中友購物節」搶先於9月10日至10月28日登場，今年首度攜手星宇航空（2646），主打台中直飛亞洲航點來回機票，連續39天每天抽出1名幸運兒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。