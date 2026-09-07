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新光人壽「大小筆友」攜手創作 譜出專屬主題曲

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
弦樂團與小筆友開心大合照。圖／新光人壽慈善基金會提供
弦樂團與小筆友開心大合照。圖／新光人壽慈善基金會提供

新光人壽慈善基金會「新學伴關係-大小筆友計畫」於暑假期間邀請來自台北市私立復興實驗高級中學及英國伊頓公學同學組成「陽光男孩三重奏」及「狂想四劍客」弦樂團，來到博幼基金會尖石前山中心課輔班與小筆友展開音樂交流。延續去年音樂共演活動，今年更進一步從「欣賞」走向「創作」，由小筆友負責填詞，弦樂團譜曲，攜手完成專屬於「大小筆友」的主題曲，讓彼此透過創作表達自己的想法，也讓音樂成為連結彼此的橋梁。

新光人壽慈善基金會表示，該計畫以陪伴與啟發為核心，媒合來自不同領域的大筆友，透過書信交流及多元活動，陪伴孩子探索興趣、拓展視野。對於成長於偏鄉、生活經驗相對有限的小筆友而言，藝文活動不只是培養興趣，更是接觸不同世界的重要窗口。

新光人壽慈善基金會說，許多孩子對藝文欣賞與藝術創作具有高度興趣，因此除了透過書信陪伴孩子，也持續規劃多元體驗活動，讓孩子有機會接觸不同領域、認識不同的人生樣貌。

此次活動由小筆友填詞、弦樂團全體團員共同創作譜曲，不僅完成一首屬於自己的主題曲，更承載著孩子的想法、夢想與成長記憶，讓音樂成為陪伴彼此成長的珍貴紀錄。活動現場，年輕音樂家與孩子們除了合作演出周杰倫的〈告白氣球〉，也分享彼此對音樂的熱愛與創作經驗。從旋律、歌詞到歌曲呈現，大家透過討論與互動激盪創意。

孩子們也從單純的聆聽者，成為音樂創作的參與者，將自己的感受與想法寫進歌詞；弦樂團全體團員則共同激盪創意、譜寫旋律，讓孩子的文字化為音符，也讓每個人的創意都成為歌曲的一部分。

這次音樂交流，年輕音樂家把豐沛的音樂養分帶進尖石，孩子則以自己的故事與想像回應。透過一來一往的交流，讓音樂不再只是舞台上的演出，而成為彼此理解、分享與創作的橋梁。對小筆友而言，每一個音符、每一句歌詞，都可能成為探索世界的一扇窗，也讓「未來可以是什麼樣子」有了更多想像。

新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈表示，「一段旋律，連結兩個不同的世界；一首歌曲，寫下大小筆友共同的故事。希望能透過藝術，開啟孩子們對未來的美好憧憬。」新光人壽慈善基金會期待透過更多元的陪伴與交流，讓每個孩子都能擁有接觸藝術、探索世界的機會，從豐沛的學習養分中，看見更多可能，也勇敢想像屬於自己的未來。

小筆友與弦樂團合奏。圖／新光人壽慈善基金會提供
小筆友與弦樂團合奏。圖／新光人壽慈善基金會提供

新光人壽 創作 暑假

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