北市擴大抽查再驗出黑麻油、特級胡麻油共4件苯駢芘超標 已預防下架

毒癌油風暴持續延燒，日前雙北市府陸續在麻油、胡麻油各一款驗出苯駢芘，北市衛生局擴大抽查，除針對市售油品抽驗外，也針對上述自主通報問題油品非同批產品或不同品項油品予以抽驗，共抽驗43件，檢出4件麻油產品不符規定，皆為業者自主通報同品項、不同批號油品，先前已要求預防性下架。

衛生局8月24日晚間接獲「統健實業公司」自主通報，該公司向統購實業有限公司進貨「麻油車冷壓黑麻油（有效日期：2028.04.06）」自主送驗檢出苯駢芘不符規定，衛生局25日前往稽查並要求不分批號下架，同時抽驗不同有效日期計12批，其中有效日期（2028.2.23）、（2028.5.3）分別檢出苯駢芘2.2μg/kg、2.3μg/kg不符規定。

衛生局表示，針對9月2日新北市永利油廠自主通報「特級胡麻油」苯駢芘不符規定，並製成「金葫蘆特級胡麻油3L」銷售至市事雜糧行，也立即至供貨雜糧行稽查，要求不分批號下架該產品並抽驗不同效期批號計5批，其中效期 （2028.4.28）、（2028.5.15）分別檢出苯駢芘3.4μg/kg、2.8μg/kg不符規定。

衛生局說，擴大抽驗各類油品，如有檢驗不合格油品立即公布，以確保消費者食品安全，民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，稽查結果可至北市府衛生局網站查詢相關訊息。