短期葉菜產能降至6成、豬價上揚 農業部加強中秋調配

受8月下旬豪雨影響，農業部估計，短期葉菜類產能下降至6成，豬價近期則上揚，農業部加強中秋蔬菜調配及豬肉產銷調節。

根據農糧署提供的資料，8月下旬降雨集中嘉義以南地區，造成部分葉菜產區受損，致短期葉菜產能下降至60％、瓜果類75％，高冷產區甘藍可維持正常供應，中部青蔥因田區淹水病害發生，產能略受影響，但仍可維持供應量80%以上。

根據上週（8/31－9/6）台北果菜市場蔬菜平均日交易量為1101公噸，較前一週的1449公噸減少347公噸；平均每公斤交易價格新台幣49.1元，較前一週的45.2元上漲3.9元。

農糧署說，目前已輔導農民團體與全聯、萬家福及楓康等通路賣場合作，於夏季汛期設立蔬菜平價優惠專區，穩定供應高麗菜、根莖類等多種平價蔬菜，便利消費者選購；另輔導農民團體生產冷凍青花菜、花椰菜、菠菜等國產冷凍蔬菜，目前庫存尚有約3500公噸，消費者可透過連鎖賣場或網路平台選購。

農糧署說，近日天候穩定，後續復耕完成，預估9月中下旬蔬菜上市後將逐步回穩。

針對民眾中秋烤肉需求較高的蔬菜（如茭白筍、甜椒、香菇及青蔥等），農糧署已盤點各項應節農產品節前供給，於中秋節前5日加強調配，充裕供應節慶市場需求，預估台北果菜市場將供應增加36％蔬菜量，可充分滿足市場消費需求。

根據農業部畜牧司提供的資料，近期（8/30－9/5）豬價維持在每公斤102至107元，呈季節性上揚，主要受夏季高溫影響，歷年6至9月毛豬供應量相對較低，加上9月適逢中秋節前備貨旺季，市場採購需求增加，及近期飼料價格微微調整，毛豬價格反映供需及生產成本變化。

農業部說，8月20日已預先協調9月份毛豬供應，商定供應量約46.8萬頭，可充分因應中秋節市場需求，並請各供應單位秩序出豬、肉品市場加強調度，農業部將持續掌握供銷及價格變化，適時採取產銷調節措施，維持市場供需穩定。

雞蛋部分，畜牧司說，目前蛋雞整體產能已逐步回升，預估再經2至3週，供應將更趨穩定。另經產銷雙方協調，這週產地價維持每台斤39.5元、批發價每台斤49元，價格及供應量都在預期合理範圍。為確保市場供應穩定，已請各地蛋商加強產銷調度，減緩部分地區短期供應不均情形。

根據漁業署上週公布的水產資訊，中秋節前整體水產品供應量大致維持在260公噸左右，接近中秋前一週時，市場需求通常會增加5％至10％。整體批發價格變動不大，但部分漁產品仍出現價格起伏，其中文蛤、秋刀魚上漲，台灣鯛則下跌。