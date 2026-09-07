快訊

川普狂發文稱買股「為國家賺數千億」 又嗨喊月球屬美國…網傻眼

淡水藥師曾任職北榮遭辭退？陳威明：過去未涉及性平事件 已回頭訪查

楊文科曝光與陳見賢8年情誼 喊「風浪再大、兄弟同心」力挺團結

聽新聞
0:00 / 0:00

短期葉菜產能降至6成、豬價上揚 農業部加強中秋調配

中央社／ 台北7日電

受8月下旬豪雨影響，農業部估計，短期葉菜類產能下降至6成，豬價近期則上揚，農業部加強中秋蔬菜調配及豬肉產銷調節。

根據農糧署提供的資料，8月下旬降雨集中嘉義以南地區，造成部分葉菜產區受損，致短期葉菜產能下降至60％、瓜果類75％，高冷產區甘藍可維持正常供應，中部青蔥因田區淹水病害發生，產能略受影響，但仍可維持供應量80%以上。

根據上週（8/31－9/6）台北果菜市場蔬菜平均日交易量為1101公噸，較前一週的1449公噸減少347公噸；平均每公斤交易價格新台幣49.1元，較前一週的45.2元上漲3.9元。

農糧署說，目前已輔導農民團體與全聯、萬家福及楓康等通路賣場合作，於夏季汛期設立蔬菜平價優惠專區，穩定供應高麗菜、根莖類等多種平價蔬菜，便利消費者選購；另輔導農民團體生產冷凍青花菜、花椰菜、菠菜等國產冷凍蔬菜，目前庫存尚有約3500公噸，消費者可透過連鎖賣場或網路平台選購。

農糧署說，近日天候穩定，後續復耕完成，預估9月中下旬蔬菜上市後將逐步回穩。

針對民眾中秋烤肉需求較高的蔬菜（如茭白筍、甜椒、香菇及青蔥等），農糧署已盤點各項應節農產品節前供給，於中秋節前5日加強調配，充裕供應節慶市場需求，預估台北果菜市場將供應增加36％蔬菜量，可充分滿足市場消費需求。

根據農業部畜牧司提供的資料，近期（8/30－9/5）豬價維持在每公斤102至107元，呈季節性上揚，主要受夏季高溫影響，歷年6至9月毛豬供應量相對較低，加上9月適逢中秋節前備貨旺季，市場採購需求增加，及近期飼料價格微微調整，毛豬價格反映供需及生產成本變化。

農業部說，8月20日已預先協調9月份毛豬供應，商定供應量約46.8萬頭，可充分因應中秋節市場需求，並請各供應單位秩序出豬、肉品市場加強調度，農業部將持續掌握供銷及價格變化，適時採取產銷調節措施，維持市場供需穩定。

雞蛋部分，畜牧司說，目前蛋雞整體產能已逐步回升，預估再經2至3週，供應將更趨穩定。另經產銷雙方協調，這週產地價維持每台斤39.5元、批發價每台斤49元，價格及供應量都在預期合理範圍。為確保市場供應穩定，已請各地蛋商加強產銷調度，減緩部分地區短期供應不均情形。

根據漁業署上週公布的水產資訊，中秋節前整體水產品供應量大致維持在260公噸左右，接近中秋前一週時，市場需求通常會增加5％至10％。整體批發價格變動不大，但部分漁產品仍出現價格起伏，其中文蛤、秋刀魚上漲，台灣鯛則下跌。

豬價 農業部 中秋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

連日豪雨菜價抗漲…北農釋出70噸平價蔬菜 9月4日起雙北超市開賣

榮成營收／8月營收創今年以來次高 前八月每股稅前盈餘0.4元

營業用油供應缺口 中市府：已邀業者開會協調增產

戰事擾亂煉油與油輪運輸 船用燃料油供應恐陷短缺

相關新聞

把握明天好天氣！這日再變天「大雨狂炸3地」 低溫降至22度

明天各地仍為多雲到晴的好天氣，中央氣象署預報員王品翔表示，周三至周五受到東北季風影響，北東降雨增加，尤其周五基隆北海岸、宜花慎防較大雨勢；溫度部分，白天仍有30度以上高溫，夜晚低溫可降到22至24度。

北市擴大抽查再驗出黑麻油、特級胡麻油共4件苯駢芘超標 已預防下架

毒癌油風暴持續延燒，日前雙北市府陸續在麻油、胡麻油各一款驗出苯駢芘，北市衛生局擴大抽查，除針對市售油品抽驗外，也針對上述自主通報問題油品非同批產品或不同品項油品予以抽驗，共抽驗43件，檢出4件麻油產品不符規定，皆為業者自主通報同品項、不同批號油品，先前已要求預防性下架。

台鐵準點率逾97％...消基會批「與民眾感受不符」 6訴求要求公開數據

台鐵公司化邁入第3年，準點率仍為人詬病，消基會指出，台鐵先前票價調漲時稱可提高服務水準及列車準點率，數據也顯示114年度準點率達97.02％，但與民眾感受明顯不符，若不排除不可抗力因素，列車準點率僅94.83％，「等於每20班列車就有1班明顯延誤」，要求台鐵統一年度準點率統計、建立誤點原因及改善追蹤制度，以及要求將旅客實際準點率納入台鐵績效考核。

看見燈管閃爍竟是「視網膜破洞」？ 專家教1招秒辨真假閃光

若見辦公室日光燈偶爾閃爍，要當心可能是眼睛發出的求救訊號。日前有網友透露，過去常覺得辦公室電燈在閃，問同事卻都說沒感覺，直到閃爍頻率增加前往醫院檢查，才驚覺「雙眼視網膜早已破洞」，若再延誤就可能惡化為視網膜剝離。貼文曝光後釣出南韓首爾江南知名眼科醫師親自留言解惑，並傳授快速自我判斷閃光異狀的關鍵原則。

中重度異位性皮膚炎病友每月自費醫療費2.5萬元 占月薪逾半

異位性皮膚炎不只影響健康，中重度病友為了改善膚況，生活中更負擔大筆隱形開銷。調查顯示，中重度患者高達72％病友至少看過6位以上的醫師，近3成每月自費醫療費用逾兩萬元，逾五成病友每月需花費超過5000元在防蟎、空氣清淨機等開支，更因為搔癢而長期失眠，外觀紅腫影響自信與社交。

環境部推產品數位護照已累積逾2萬筆 相關辦法明年3月預告

因應歐盟產品數位護照制度發展及全球循環經濟數位治理趨勢，環境部資源循環署今舉辦「產品數位護照試行成果發表會暨產業論壇」，對外分享我國推動資訊揭露策略願景及與產業4年的合作試行成果，目前已涵蓋電池、紡織品、電腦及網路設備、循環材料等4大類產品，28家企業參與，累積逾2萬筆產品資訊，最快明年3月將預告相關辦法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。