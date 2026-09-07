限量30萬張！中華郵政「寶可夢郵票」10款造型曝光 11月20日開搶

中華郵政首次取得日本株式會社寶可夢（The Pokémon Company）正式授權，將於今年11月20日「台北2026世界郵展」開幕日，發行「寶可夢郵票小全張」，一套含10枚郵票，面值均為8元，限量30萬張，售完為止。

中華郵政表示，尋寶與集郵有著異曲同工之妙，都是在探索、蒐集與發現中享受驚喜。為增添世界郵展「尋寶日」的趣味與話題，本公司特以全球人氣角色「寶可夢集換式卡牌遊戲」為主題，發行「寶可夢郵票小全張」。

中華郵政指出，本套郵票以寶可夢集換式卡牌遊戲為設計主軸，考量寶可夢粉絲及不同收藏者的喜好，精選10款精彩卡面圖案，包含「超級噴火龍X ex、超級沙奈朵ex、超級路卡利歐ex、超級快龍ex、霸王花、白海獅、皮卡丘、皮皮、耿鬼、卡比獸」等，透過華麗繽紛的卡牌視覺，呈現寶可夢世界的魅力，也讓方寸郵票成為兼具收藏價值與話題性的「尋寶珍品」。

中華郵政說，此次發行將經典集郵文化與深受全球喜愛的寶可夢IP跨界結合，期盼透過年輕人熟悉且喜愛的題材，讓郵票走進更多人的生活，吸引年輕族群及寶可夢粉絲認識郵票、接觸集郵，為集郵文化注入嶄新的活力。

配合郵票發行，另推出首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡，將自今年11月18日起發售；另製作預銷首日戳套票封，於11月20日郵票發行當日推出。相關郵品可至全國各地郵局及郵政博物館洽購，也可上網至「i集郵」網站（https://stamp.post.gov.tw）訂購。