把握明天好天氣！這日再變天「大雨狂炸3地」 低溫降至22度

明天各地仍為多雲到晴的好天氣，中央氣象署預報員王品翔表示，周三至周五受到東北季風影響，北東降雨增加，尤其周五基隆北海岸、宜花慎防較大雨勢；溫度部分，白天仍有30度以上高溫，夜晚低溫可降到22至24度。

王品翔說，明（8日）受到北方乾空氣影響，各地天氣相對穩定，僅迎風面的基隆北海岸、大台北有零星降雨，午後花東、中南部山區也有局部短暫陣雨。

周三至周五（9至11日）受到東北季風影響，各地降雨機率增加，北部、東半部有局部短暫降雨，其中，周五基隆北海岸、宜蘭、花蓮有局部較大雨勢。

周六至下周一（12至14日）東北季風減弱，環境風場轉為東風，加上南方低壓系統影響，東半部有降雨機率，台東、南部地區雨勢明顯。

溫度部分，王品翔指出，周三至周五東北季風影響期間，各地白天高溫約30至32度，夜間低溫降到22至24度；其他時間各地高溫不受影響，低溫則曰23至25度。

另外，王品翔提及，周末至下周期間，南海北部至菲律賓東方海面仍有低壓系統發展的可能性，後續動態仍需持續觀察。