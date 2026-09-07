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把握明天好天氣！這日再變天「大雨狂炸3地」 低溫降至22度
明天各地仍為多雲到晴的好天氣，中央氣象署預報員王品翔表示，周三至周五受到東北季風影響，北東降雨增加，尤其周五基隆北海岸、宜花慎防較大雨勢；溫度部分，白天仍有30度以上高溫，夜晚低溫可降到22至24度。
王品翔說，明（8日）受到北方乾空氣影響，各地天氣相對穩定，僅迎風面的基隆北海岸、大台北有零星降雨，午後花東、中南部山區也有局部短暫陣雨。
周三至周五（9至11日）受到東北季風影響，各地降雨機率增加，北部、東半部有局部短暫降雨，其中，周五基隆北海岸、宜蘭、花蓮有局部較大雨勢。
周六至下周一（12至14日）東北季風減弱，環境風場轉為東風，加上南方低壓系統影響，東半部有降雨機率，台東、南部地區雨勢明顯。
溫度部分，王品翔指出，周三至周五東北季風影響期間，各地白天高溫約30至32度，夜間低溫降到22至24度；其他時間各地高溫不受影響，低溫則曰23至25度。
另外，王品翔提及，周末至下周期間，南海北部至菲律賓東方海面仍有低壓系統發展的可能性，後續動態仍需持續觀察。
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