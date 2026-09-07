國泰醫院舉辦健康台灣深耕論壇 石崇良：醫療從「治療」走向「預防」

國人平均壽命已達81.27歲，台灣邁入超高齡社會，如何從「延長壽命」進一步走向「健康老化」，成為國家健康政策重要課題。國泰醫院和健康台灣深耕計畫專案辦公室9月6日舉辦「健康台灣深耕論壇」，衛福部長石崇良指出，因應超高齡社會，國家整體健康政策須從過往的「治療」往前延伸至「預防」，並打造韌性醫療與健保永續。

內政部統計，2025年國人平均壽命81.27歲，較前一年增加0.5歲，其中女性84.75歲、男性77.93歲，已恢復至疫情前水準。但壽命延長也意味高齡慢性病、多重共病及長期照護需求持續增加，如何縮短「不健康餘命」，成為健康台灣政策的重要挑戰。

健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻表示，「健康台灣」目標是要讓2350萬人活得久、活得健康、活得快樂。近年政府已投入百億癌症新藥基金、國家藥物韌性整備計畫、原民健康韌性國家行動計畫、全民心理健康韌性計畫、社會情緒學習中長程計畫等，展現「健康台灣，說到做到」的決心。

「健康台灣深耕計畫」是醫療改革的重要一環。計畫自2025年至2029年推動5年，總經費達489億元，從改善醫療工作條件、人才培育、智慧科技到醫療永續等面向著手，希望改善醫護工作環境與人力問題，也藉由AI、數位科技提升照護效率。

石崇良指出，健康台灣深耕計畫秉持「Hold得住、撐得久、回得來、變得更好」的韌性理念，由衛福部從健康促進、給付改革及改善醫療工作條件等多面向著手，不僅全面強化醫療體系的韌性，更保障民眾在各個生命階段，都能獲得周全照顧。

國泰醫院簡志誠院長指出，院方將永續韌性、創新智慧、品質提升、社群賦權作為核心理念，包括打造幸福溫馨的生活伴行職場、AI智慧輔助診斷系統、AI輔助侷限醫療訓練系統，並發展智慧遠距照護社群支持的早期出院（ESD）、韌性社區整合照護，及新生兒急重症醫療垂直整合等，整體提升醫療品質與效率。

健保署長陳亮妤表示，健保面臨高齡社會和慢性病人口增加等多重挑戰，需要加速轉型。目前透過大家醫計畫、家醫整合照護平台及AI工具，加強慢性病健康管理與精準照護；另一方面推動癌症基因檢測、新藥支付機制及精準醫療，同時發展遠距醫療、改善健康存摺，並導入FHIR國際標準，希望透過科技創新，提升醫療效率及健保永續。

陳志鴻指出，除了489億元健康台灣深耕計畫，政府另投入240億元國家藥物韌性整備計畫、208億元原民健康韌性國家行動計畫、56億元全民心理健康韌性計畫；2026年健保財務規模突破1兆82億元，長照3.0經費也達1153億元。如何讓投入的經費真正改善台灣高齡、健保永續問題，善用科技提升醫療韌性，是未來健康台灣的重要一步。