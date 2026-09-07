列車準點率97.02％與民眾感受差太多 台鐵：二等站以上車站列KPI管控

消基會今指出，台鐵數據顯示114年度準點率達97.02％，「但與民眾感受明顯不符」。對此，台鐵公司表示，為提升列車準點率，除定期召開誤點改善小組會議、推動短中長改善策略，也將二等站以上主要車站準點率，納入誤點改善小組會議進行分析並列入ＫＰＩ管控，同時設置車站激勵制度以縮短沿途列車增延時分，提升行車效率。

台鐵公司化邁入第3年，準點率仍為人詬病，消基會指出，台鐵先前票價調漲時稱可提高服務水準及列車準點率，數據也顯示114年度準點率達97.02％，但與民眾感受明顯不符，若不排除不可抗力因素，列車準點率僅94.83％，「等於每20班列車就有1班明顯延誤」。

消基會提出6大素期，要求全面公開各站準點率；台鐵統一年度準點率統計；公開「含不可抗力」與「排除不可抗力」兩組數據；建立誤點原因及改善追蹤制度；檢討45分鐘單一補償門檻，研議15分鐘、30分鐘、45分鐘以上的分級處理，包含資訊告知、轉乘協助、退換票及補償；推動主動通知及自動補償；將旅客實際準點率納入台鐵績效考核。

對此，台鐵公司說明，列車到達終點站延誤5分鐘以內者，視為準點，各級列車準點列車次數占該級列車總列車次數之百分比，謂之列車準點率，各鐵道業者皆以此定義計算列車準點率。統計今年1至8月車準點率為95.19％，但扣除天災不可抗力後的可控準點率為96.98％。

針對誤點賠償部分，台鐵表示，賠償方式是參酌國內外鐵路運輸業者的相關規定及實務訂定，目前所提供的賠償標準、內容、補償額度及適用範圍均較其他業者為高，以確保旅客權益。

台鐵指出，為提升列車準點率，該公司定期召開誤點改善小組會議，針對可控因素請各權管單位持續檢討改善並推動短、中、長期改善策略，也將二等站以上主要車站準點率納入誤點改善小組會議進行統計分析及列入KPI管控，並設定車站激勵制度以縮短沿途列車增延時分，提升行車效率。

另外，若遇到路線中斷情事或其他緊急狀況致列車嚴重延誤時，台鐵會立即成立一級緊急應變小組、區營運處緊急應變分組，強化應變處置及旅客嚮導作業，以將影響降至最低，維護旅客乘車權益。

針對短、中、長改善措施，台鐵表示，短期目標為加速老舊車輛、號誌、電力、電訊及軌道路線等系統設備汰換，提升妥善率；優化平交道、路線、安全防護設施，包括外物入侵告警系統及阻隔設施；導入數位化科技，即時掌握線上設備運作狀況，降低設備異常中斷營運風險。

中、長期目標則是更新CTC系統(第三代)，提升列車自動化調度效能；路線優化、立體化改善工程計畫（花東雙軌化、嘉義市區鐵路高架化計畫、台南市區鐵路地下化計畫、桃園都會區鐵路地下化計畫等），消弭平交道事故。