東北季風9/9起影響3天 9/11防局部較大雨勢

氣象署今天表示，9日至11日受今年首波東北季風南下影響，迎風面易有短暫陣雨，其中11日水氣較多，基隆北海岸、宜花地區防較大雨勢；12、13日南方水氣北移，降雨範圍再擴大。

中央氣象署預報員王品翔告訴中央社記者，明天各地仍是多雲到晴，基隆北海岸及大台北山區有零星短暫陣雨，午後花東地區及中南部山區有局部短暫陣雨。

王品翔表示，9日至11日受今年首波東北季風影響，迎風面夜晚清晨稍涼。9、10日以桃園以北及東半部地區有局部短暫陣雨為主，午後南部地區及各山區有局部短暫陣雨；11日水氣增多，基隆北海岸、宜花地區有短暫陣雨，並留意局部較大雨勢。

王品翔指出，12日東北季風減弱，但12、13日南方水氣北移，降雨範圍廣，大台北及東半部有局部短暫陣雨，南部有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。

王品翔提到，14日水氣減少，環境轉偏東風，大台北及東半部有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，王品翔說，本週夜晚清晨偏涼，要留意日夜溫差，各地低溫約攝氏22至25度，白天高溫西半部約30至33度，東半部28至30度。

王品翔表示，本週末在南海至菲律賓東方海面一帶可能會有熱帶系統發展，不排除會增強為熱帶性低氣壓，12、13日有部分水氣移入台灣；後續發展仍有不確定性，氣象署會持續觀察。