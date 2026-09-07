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環境部推動產品數位護照 估2027年3月預告相關辦法

中央社／ 台北7日電

環境部今天發表產品數位護照試行成果，累計4大類、逾2萬筆資訊；最快明年3月預告通用性辦法；因應歐盟明年2月新規上路，台灣將以電池列為優先討論項目。

環境部今天舉辦「產品數位護照試行成果發表會暨產業論壇」。自2023年起至今，環境部以科技計畫推動產品數位護照與產業合作試行，包含電池、紡織品、電腦及網路設備、循環材料等4大類產品，累計已有28家業者參與，建立逾2萬筆產品履歷資訊。

環境部資源循環署長賴瑩瑩表示，產品數位護照的用意是透過產品端標註QR Code，供各界直接掃描讀取資料庫資訊，可串聯並掌握上下游供應鏈原料來源、製程細節與生命週期履歷。

賴瑩瑩指出，由於產品數位護照完整揭露產品碳排放、是否使用回收材質、維修管道及回收途徑，將有助落實資源循環；未來也有機會納入政府綠色採購，以提高企業揭露誘因，後續需再跨部會討論研議。

台灣電池協會理事長呂學隆致詞時表示，歐盟已推動產品數位護照制度，其中電池預計明年2月率先實施；面對歐盟要求，產業面臨電池資訊揭露、儲存及後續管控要求，大型企業資源較充裕，但眾多中小型業者在因應與法規遵循仍需協助與輔導。

紡織產業綜合研究所副所長李若華表示，紡織產品自原料、製程、品牌端、消費者至最終回收再生，鏈結極長，最大挑戰在於上中下游資訊的完整串聯與數據信任度；建議數位護照未來應進一步結合AI，將終端回收與使用數據逆向回饋至前端的「材料選擇」與「產品設計」，成為生命週期中的智慧決策系統。

賴瑩瑩接受媒體聯訪時表示，過去在試行階段已持續關注歐盟法規進度與國際供應鏈趨勢，目前試行企業皆為自願性參與；預計明年3月預告相關辦法，初期以通用性原則為主，後續再針對各產品項訂定細部規範。

賴瑩瑩指出，考量歐盟電池數位護照預計明年率先上路，台灣在訂定通用性辦法之後，預計會先以電池為優先討論的個別產品。

環境部 護照 數位

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