女護理師左膝前十字韌帶斷裂 術後接受高壓氧治療大幅縮短康復期

一名女護理師打羽球搶球時，左膝蓋傳出「啪」的一聲後膝蓋瞬間劇痛，接著紅腫，送醫確診為左膝前十字韌帶斷裂。所幸經台中醫院骨科團隊進行微創關節鏡進行韌帶重建手術，並在術後黃金期輔以10次高壓氧治療，大幅縮短恢復期，讓她6個月即成功重返球場。

台中醫院骨科醫師暨高壓氧治療中心主任黃敏旭說，急診最常見的就是在羽球、籃球、足球運動中，因急停、瞬間轉身、跳躍著地或劇烈碰撞，膝關節因承受過大的旋轉力量或不慎扭傷，使十字韌帶因急性拉扯而斷裂，這也是運動員與熱愛運動者常見的膝關節傷害之一。

他說，十字韌帶斷裂最典型的症狀是受傷當下關節內會發出「啪」的斷裂聲，接著膝關節會劇烈疼痛、瞬間失去支撐力。且因為韌帶斷裂後關節腔積血，膝蓋接著會在數小時內迅速嚴重腫脹，無法使力行走。若未及時處理韌帶修復治療，後續即使腫痛稍退，未來走路或轉彎時仍會感到「軟腳」、失去平衡感搖晃不穩，甚至造成半月板等關節軟組織受損。

黃敏旭說，目前治療韌帶斷裂除了進行「微創關節鏡重建手術」固定韌帶，術後黃金期透過猶如扮演韌帶與膝蓋骨密合「強力黏著劑」的高壓氧治療，除了大幅提升血氧量、改善循環、加速微血管新生與膠原蛋白增生，也讓患者加速達到軟硬組織雙重修復效果。

醫學期刊「美國運動與科學醫學期刊」研究報告也證實「傳統十字韌帶修復手術後約要6到12個月才可以恢復正常，但是透過高壓氧輔助治療可以縮短恢復期到4到6個月。」

他說，喜愛運動的民眾在運動前一定要做好充分的伸展與熱身運動，增強肌肉與關節的協調度。若在運動中不慎受傷，並出現疑似骨折或韌帶斷裂等症狀，切勿拖延，應立即尋求骨科專科醫師進行專業評估，把握治療的黃金期，並配合積極的復健計畫與治療，才能早日重拾運動健身健康生活。