10歲童易感冒查出心室中膈缺損 微創手術免開胸

10歲男童常因感冒就醫，家長原以為免疫力弱，經轉診確認罹患心室中膈缺損，彰濱秀傳醫院協同外院團隊為男童進行經心導管關閉心室中膈缺損手術，不用開胸，術後僅留小穿刺孔。

彰濱秀傳醫院今天發布新聞稿指出，10歲林姓男童從小就容易感冒，還曾因呼吸道感染併發肺炎住院，家長原本以為孩子體質弱、免疫力不好，不過醫師聽診發現異常心雜音，建議男童轉診到醫院接受檢查。

彰濱秀傳醫院小兒心臟科醫師林俊嘉指出，心室中膈缺損是常見的先天性心臟病之一，指的是心臟左右心室的隔間有缺口，當缺損較大時，血液會從壓力較高的左心室大量流向右心室，使肺部血流增加，長期可能造成肺部充血及心臟負擔。

林俊嘉表示，男童的心室中膈缺損較大，如果沒有適當進行治療，可能造成心臟及肺部長期負擔，過去處理方式通常是傳統開胸手術，需切開胸骨，傷口約10公分，術後疼痛及恢復期也較長，對孩子而言是考驗。

林俊嘉指出，院方協同中國醫藥大學兒童醫院兒童心臟科主任徐宗正，為男童進行「經心導管關閉心室中膈缺損手術」，透過鼠蹊部股靜脈及股動脈穿刺，將細小導管沿著血管送至心臟缺損位置，再釋放特製封堵器關閉心臟缺口，手術約1小時，不需留下傳統開胸的大型傷口，僅有小小穿刺孔，大幅降低術後疼痛與恢復負擔。

林俊嘉說明，術後穿刺部位經壓迫止血及平躺休息數小時後，若恢復狀況良好，通常隔天就可以出院，返家後只需留意鼠蹊部傷口、短期避免劇烈運動，並依醫師指示服用短期抗血小板藥物，即可逐步恢復日常生活及校園活動。