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健康台灣深耕計畫 國泰遠距照護社群挺早期出院

中央社／ 台北7日電

台灣平均壽命為81.27歲，國泰醫院分享健康台灣深耕計畫成果，發展智慧遠距照護社群支持早期出院（ESD）；衛福部長石崇良籲全面強化醫療體系韌性，保障各生命歷程獲周全照顧。

國泰醫院和健康台灣深耕計畫專案辦公室於6日合辦「健康台灣深耕論壇」，分享目前深耕計畫執行成果，會中健康台灣推動委員會、衛生福利部、健保署及醫界領袖等專家學者齊聚，深入討論國家健康政策、健保永續與打造韌性醫療等議題，現場吸引300多人參與。

國泰醫院今天發布新聞稿分享，衛福部長石崇良致詞指出，台灣已邁入超高齡社會，面對高齡化帶來的慢性疾病負擔增加，國家整體健康政策須從過往的「治療」向前延伸至「預防」，不僅全面強化醫療體系韌性，更要保障全民在各個生命歷程中皆能獲得周全照顧。

健保署長陳亮妤提到，健保面臨超高齡社會、慢性病增加等多重挑戰，配合推動多項重要措施，包括透過大家醫計畫、家醫整合照護平台等，強化慢性病健康管理與精準照護；推動癌症基因檢測、新藥支付機制及精準醫療發展，提升病人治療品質與藥品可近性。

國泰醫院院長簡志誠指出，院方以永續韌性、創新智慧、品質提升及社群賦權為核心理念，發展「以品質為導向建構韌性智慧化健康促進醫療社群」，具體成果包括打造AI智慧輔助診斷系統、AI輔助侷限醫療訓練系統。

簡志誠表示，以此基礎發展智慧遠距照護社群支持早期出院、品質導向韌性社區整合照護以及新生兒急重症醫療垂直整合等，推動連續整合性照護，呼應衛福部全齡照護、城鄉一體的核心理念，更透過多項智慧醫療及AI賦能，全面提升醫療品質與效率。

國泰 遠距照護 健康

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