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C肝群聚全民埋單百萬藥費 健保代位求償難

中央社／ 台北7日電

新北有診所打針造成C肝群聚已造成11人確診，治療費用估計破百萬元要健保承擔，衛福部長石崇良今天表示可以研擬修法，擴大健保署行使代位求償，社保司認為應先要求該診所負責。

衛生福利部疾病管制署近日公布，新北市板橋區「安泰淞鶴診所」C肝群聚案，累計已11人確診，召回曾就診的1118人免費檢驗是否染上C肝。現行C肝療程每人耗費約新台幣18萬元，本案目前確診11人，若全數治療將接近200萬元，健保可否向涉案診所代位求償成為焦點。

衛福部社保司副司長陳真慧今天接受媒體聯訪時表示，根據依現行《全民健康保險法》第95條規定，對於代位求償採「列舉」方式，目前明定可代位求償的情況，包括公共安全事故、重大交通事故、公害及食品中毒等，第三人已投保責任保險者，向其保險人請求。

至於未足額清償或未投保者，向第三人請求。陳真慧說，現行規範所稱的公共安全事故，主要是指依法規必須強制投保責任保險的場所，目前醫療院所並未被要求投保此類責任保險，因此依現行規定，健保署要直接對醫療院所啟動代位求償仍有法律上的限制。

陳真慧進一步說明，針對近期發生的C肝疑似群聚感染個案，即使調查確實屬於院內感染，且影響民眾健康，精神上符合重大公共安全事件的概念，但現行《全民健康保險法》列舉的代位求償事由，並未包含群聚感染。

即使涉及醫療疏失，陳真慧說，現行法規同樣沒有將醫療行為明列為健保代位求償的適用範圍。主要考量是醫療行為本身具有風險與高度不確定性，將醫療行為直接納入代位求償範圍，可能造成醫療人員為避免法律責任而採取「防禦性醫療」，反而影響病人接受適當治療。

陳真慧表示，《全民健康保險法》現行制度並未將醫療行為列入健保代位求償的項目。若未來有《全民健康保險法》修法機會將納入研議，尚無具體修法期程；即使完成修法將相關醫療事件納入健保代位求償範圍，必須是修法後發生案件，才有可能依新規定啟動代位求償程序。

健保 藥費 石崇良

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