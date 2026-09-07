看見燈管閃爍竟是「視網膜破洞」？ 專家教1招秒辨真假閃光

若見辦公室日光燈偶爾閃爍，要當心可能是眼睛發出的求救訊號。日前有網友透露，過去常覺得辦公室電燈在閃，問同事卻都說沒感覺，直到閃爍頻率增加前往醫院檢查，才驚覺「雙眼視網膜早已破洞」，若再延誤就可能惡化為視網膜剝離。貼文曝光後釣出南韓首爾江南知名眼科醫師親自留言解惑，並傳授快速自我判斷閃光異狀的關鍵原則。

一名網友在Threads上發文表示，自己一直以來偶爾會覺得辦公室日光燈在閃，但詢問身旁同事大家都毫無察覺。起初一年僅感到一兩次便未放在心上，不料自2026年初開始頻率驟增至一個月數次，甚至常伴隨視野變暗感。原PO趁著眼睛過敏發癢前往醫院就診，沒想到竟是右眼視網膜破裂，醫師隨即緊急安排雷射修補；後續轉診進行眼底攝影，才發現左眼周邊也有裂孔，短時間內兩眼皆動了雷射手術圍堵破洞，讓她心有餘悸直呼「差點就視網膜剝離了」。

貼文曝光後，引發高度近視族群強烈共鳴，不少過來人分享慘痛經歷，直言「以為只是飛蚊症，結果差點剝離要趴著休養一個月」、「真的不要過度用力揉眼睛，拉扯力量超危險」。

這篇分享也引來南韓首爾江南的眼科醫師「clara.doc_tw」親自回覆，指出真正的電燈閃爍，周遭旁人必定也能同時看到。若是視網膜受到玻璃體牽引拉扯所產生的病理性閃光，「只有自己看得到」，且通常固定出現在視野的同一側，在昏暗環境中更為明顯。當閉上雙眼依然看得到閃光，閃爍的絕對不是燈，是視網膜正遭受異常拉扯。

醫師進一步提醒，門診雷射的作用是將破洞周圍組織打成結痂黏牢，保護已發生的裂孔。在玻璃體持續液化收縮的數個月內，其餘部位仍有機會出現新破洞；因此術後若再度察覺新閃光、飛蚊症數量暴增或視野邊緣出現固定黑影，絕不能掉以輕心，必須立即回診。

許多人以為照了眼底攝影就萬無一失，但機器照片通常難以完整捕捉視網膜最外圈周邊，唯有經由散瞳後，由專科醫師親自持眼底鏡並配合壓鞏膜技術把邊緣翻出，才能徹底揪出周邊隱形破洞。

大力揉眼會對眼球施加瞬間壓力，加速玻璃體拉扯視網膜。醫師建議，過敏眼睛發癢時應「處理癢而非處理手」，可將人工淚液冰在冰箱，發作時點上一滴，利用數秒的冰涼感壓制搔癢衝動，避免動手揉搓造成不可逆傷害。