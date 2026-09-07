連續6年送愛心！亞航購買南市勞工局千盒庇護工場月餅助弱勢

台南市政府勞工局今年第六年再與亞洲航空公司合作訂購一千盒展翼烘焙庇護工場製作中秋禮盒，分送台南市身心障礙及職災勞工家庭，傳遞社會溫暖，讓弱勢勞工在佳節感受到社會各界的關懷與祝福。

市府副秘書長徐健麟表示，市府致力讓台南成為有溫度的城市。這項關懷弱勢勞工行動已第六年，特別感謝亞洲航空長期支持，亞航不僅積極投入公益，更以實際行動採購庇護工場產品。徐健麟也加碼採購12盒月餅，讓愛心發揮「一加一大於二」效果。

近期中央原訂購展翼烘焙庇護工場月餅「棄單」，在地企業民眾紛紛相挺訂購，工場接獲中秋禮盒訂單已經超過114年營業額，逆勢成長15%，非常感謝社會各界的暖心支持。

亞航董事長李偉賢表示，亞洲航空身為在地企業，關懷在地與弱勢一直是亞航深耕的企業社會責任。看到展翼烘焙員工們，將滿滿的用心注入在每顆月餅中，每一禮盒背後代表的是庇護員工對工作的熱忱與堅持，也是社會企業責任最溫暖體現。一盒盒充滿愛心的禮盒送達至各家戶，傳遞的不再只是節日的祝福，更是一份堅定的陪伴與支持。

亞航認購1000盒中秋禮盒將由勞工局人員與亞航董事長李偉賢會同大台南總工會及社團法人台南市勞工志願服務協會志工分送，並將忠義路總祿境土地公廟贈送的平安米一同發送，範圍涵蓋全巿行政區。

勞工局長王鑫基表示，庇護工場是身心障礙者在技能還不足，不能進到一般職場就業前學習謀生職能場所，障礙者在工場學習技能製造產品，培養就業能力，等到技能、行為及態度都達成，勞工局再協助轉到一般職場就業，讓身障礙者的努力能被看見與肯定。

他說，台南目前有7家庇護工場，經營產品有烘焙、冷凍食品、饅頭、蔬食簡餐、無毒蔬果、印刷等品項多元，無論企業團購、家庭聚會或親友贈禮，庇護商品都能滿足需求，讓我們一起用消費支持善的循環。

亞洲航空連續六年贊購台南市勞工局千盒庇護工場月餅協助暖心送達弱勢。圖／台南市政府勞工局提供

亞洲航空連續六年贊購台南市勞工局千盒庇護工場月餅協助暖心送達弱勢。圖／台南市政府勞工局提供

亞洲航空連續六年贊購台南市勞工局千盒庇護工場月餅協助暖心送達弱勢。圖／台南市政府勞工局提供