快訊

遭爆性侵前科 北市內湖五分里長參選人王健陞上周登記今退選

這家布廠獲雲端巨頭認證！股價衝漲停 站回所有均線

刑事局前副局長放高利貸、恐嚇 懲戒法官斥：你的警察生活很不單純！

聽新聞
0:00 / 0:00

連續6年送愛心！亞航購買南市勞工局千盒庇護工場月餅助弱勢

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
亞洲航空連續六年贊購台南市勞工局千盒庇護工場月餅協助暖心送達弱勢。圖／台南市政府勞工局提供
亞洲航空連續六年贊購台南市勞工局千盒庇護工場月餅協助暖心送達弱勢。圖／台南市政府勞工局提供

台南市政府勞工局今年第六年再與亞洲航空公司合作訂購一千盒展翼烘焙庇護工場製作中秋禮盒，分送台南市身心障礙及職災勞工家庭，傳遞社會溫暖，讓弱勢勞工在佳節感受到社會各界的關懷與祝福。

市府副秘書長徐健麟表示，市府致力讓台南成為有溫度的城市。這項關懷弱勢勞工行動已第六年，特別感謝亞洲航空長期支持，亞航不僅積極投入公益，更以實際行動採購庇護工場產品。徐健麟也加碼採購12盒月餅，讓愛心發揮「一加一大於二」效果。

近期中央原訂購展翼烘焙庇護工場月餅「棄單」，在地企業民眾紛紛相挺訂購，工場接獲中秋禮盒訂單已經超過114年營業額，逆勢成長15%，非常感謝社會各界的暖心支持。

亞航董事長李偉賢表示，亞洲航空身為在地企業，關懷在地與弱勢一直是亞航深耕的企業社會責任。看到展翼烘焙員工們，將滿滿的用心注入在每顆月餅中，每一禮盒背後代表的是庇護員工對工作的熱忱與堅持，也是社會企業責任最溫暖體現。一盒盒充滿愛心的禮盒送達至各家戶，傳遞的不再只是節日的祝福，更是一份堅定的陪伴與支持。

亞航認購1000盒中秋禮盒將由勞工局人員與亞航董事長李偉賢會同大台南總工會及社團法人台南市勞工志願服務協會志工分送，並將忠義路總祿境土地公廟贈送的平安米一同發送，範圍涵蓋全巿行政區。

勞工局長王鑫基表示，庇護工場是身心障礙者在技能還不足，不能進到一般職場就業前學習謀生職能場所，障礙者在工場學習技能製造產品，培養就業能力，等到技能、行為及態度都達成，勞工局再協助轉到一般職場就業，讓身障礙者的努力能被看見與肯定。

他說，台南目前有7家庇護工場，經營產品有烘焙、冷凍食品、饅頭、蔬食簡餐、無毒蔬果、印刷等品項多元，無論企業團購、家庭聚會或親友贈禮，庇護商品都能滿足需求，讓我們一起用消費支持善的循環。

亞洲航空連續六年贊購台南市勞工局千盒庇護工場月餅協助暖心送達弱勢。圖／台南市政府勞工局提供
亞洲航空連續六年贊購台南市勞工局千盒庇護工場月餅協助暖心送達弱勢。圖／台南市政府勞工局提供

亞洲航空連續六年贊購台南市勞工局千盒庇護工場月餅協助暖心送達弱勢。圖／台南市政府勞工局提供
亞洲航空連續六年贊購台南市勞工局千盒庇護工場月餅協助暖心送達弱勢。圖／台南市政府勞工局提供

亞洲航空連續六年贊購台南市勞工局千盒庇護工場月餅協助暖心送達弱勢。圖／台南市政府勞工局提供
亞洲航空連續六年贊購台南市勞工局千盒庇護工場月餅協助暖心送達弱勢。圖／台南市政府勞工局提供

亞洲航空連續六年贊購台南市勞工局千盒庇護工場月餅協助暖心送達弱勢。圖／台南市政府勞工局提供
亞洲航空連續六年贊購台南市勞工局千盒庇護工場月餅協助暖心送達弱勢。圖／台南市政府勞工局提供

月餅 庇護工場 亞航

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

立法院凍刪國務機要費波及社福團體 蔡英文、賴瑞隆訪庇護工場送暖

深耕八年成果亮眼！新北勞工局以33項首創政策鍛造最強勞權護盾

高雄小草關懷協會被國民黨棄單 賴瑞隆包下300禮盒喊話國民黨要檢討

選秋節禮的美 劉軒：藏著觀察送到心坎裡

相關新聞

看見燈管閃爍竟是「視網膜破洞」？ 專家教1招秒辨真假閃光

若見辦公室日光燈偶爾閃爍，要當心可能是眼睛發出的求救訊號。日前有網友透露，過去常覺得辦公室電燈在閃，問同事卻都說沒感覺，直到閃爍頻率增加前往醫院檢查，才驚覺「雙眼視網膜早已破洞」，若再延誤就可能惡化為視網膜剝離。貼文曝光後釣出南韓首爾江南知名眼科醫師親自留言解惑，並傳授快速自我判斷閃光異狀的關鍵原則。

中重度異位性皮膚炎病友每月自費醫療費2.5萬元 占月薪逾半

異位性皮膚炎不只影響健康，中重度病友為了改善膚況，生活中更負擔大筆隱形開銷。調查顯示，中重度患者高達72％病友至少看過6位以上的醫師，近3成每月自費醫療費用逾兩萬元，逾五成病友每月需花費超過5000元在防蟎、空氣清淨機等開支，更因為搔癢而長期失眠，外觀紅腫影響自信與社交。

慎防積水！5縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午15時15分針對全台5縣市發布大雨特報，指出午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(7)日高雄、屏東地區及南投至台南山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

宜蘭大同鄉發生規模4.2淺層地震 最大震度2級

9月7日下午3時55分，宜蘭縣大同鄉發生芮氏規模4.2淺層地震，最大震度為2級，波及宜蘭、桃園、花蓮、台中及南投等地。

喝青草茶養生險送命 醫揭傷腎茶飲排行榜：榜首恐致心跳驟停

許多腎友深知日常應少喝湯、少吃重鹹，卻忽略「喝錯茶」所帶來的隱形危機。腎臟科醫師洪永祥日前分享臨床案例，一名60歲患有慢性腎臟病第三期的男子，誤信青草茶能「降火氣、排毒」，每天狂灌當水飲用，未料不到兩週便引發急性高血鉀症送醫急救，險些因嚴重心律不整喪命。醫師特別公布「腎友錯誤喝茶傷腎排行榜」，提醒民眾建立正確飲茶觀念，避免養生不成反倒加速腎功能崩盤。

中秋佳節將至 台中關籲請民眾勿違規攜帶或寄送豬肉製品入境

中秋佳節將至，月餅及各類伴手禮往來頻繁，台中關提醒民眾，自國外返台時切勿攜帶豬肉製品入境，也不要自非洲豬瘟疫區網購或寄送含豬肉食品來台，以免觸法受罰，共同守護我國畜牧產業及食品安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。