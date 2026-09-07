中秋佳節將至 台中關籲請民眾勿違規攜帶或寄送豬肉製品入境

中秋佳節將至，月餅及各類伴手禮往來頻繁，台中關提醒民眾，自國外返台時切勿攜帶豬肉製品入境，也不要自非洲豬瘟疫區網購或寄送含豬肉食品來台，以免觸法受罰，共同守護我國畜牧產業及食品安全。

台中關表示，中秋節前夕為違規豬肉製品查獲高峰期。近一年來該關查獲違規輸入豬肉及含豬肉製品共47件、19.373公斤，查獲來源多夾藏於旅客隨身行李、快遞包裹或郵件中，品項包括香腸、臘肉、肉乾、含肉糕餅（如肉鬆餅、含肉月餅）及真空包裝肉類零食等。由於國際非洲豬瘟疫情尚未完全平息，且疫區範圍持續變動，海關將持續運用大數據分析，加強風險管理與邊境查驗作業，針對高風險航線及可疑包裹實施精準查核。

台中關指出，為防範非洲豬瘟入侵，海關持續落實各項邊境防疫措施，針對來自非洲豬瘟疫區，包括中國大陸（含香港、澳門）、越南、菲律賓、韓國、印尼、印度、馬來西亞、泰國及新加坡等地之入境旅客行李、快遞貨物及郵包，全面實施100%X光儀器檢查及提高人工開箱查驗件數等強化措施，並與農業部動植物防疫檢疫署密切合作，嚴格把關邊境安全，防杜疫情傳入國內。

台中關再次呼籲，民眾切勿自疫區攜帶、寄送或購買含豬肉成分之食品，包括月餅、香腸、肉乾及其他肉製品。違反相關規定者，將依《動物傳染病防治條例》移送主管機關裁處，最高可處新台幣100萬元罰鍰。台中關強調，防疫工作有賴全民共同配合，請民眾遵守相關規定，共同維護我國非洲豬瘟非疫區成果，讓國人安心歡度中秋佳節。