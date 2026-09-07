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奇美音樂節12日起連三個月不間斷演出 各場與壓軸場票券早鳥優惠開賣

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
奇美音樂節12日起連三個月不間斷演出 ，各場與壓軸場票券早鳥優惠開賣。圖／奇美博物館提供
奇美音樂節12日起連三個月不間斷演出 ，各場與壓軸場票券早鳥優惠開賣。圖／奇美博物館提供

奇美博物館今天宣布2026奇美音樂節12日起連續三個月不間斷演出，壓軸「山光水色，雨暴風狂：布拉姆斯與德弗札克的名曲盛宴」，11月14日在衛武營國家藝術文化中心登場，各場次票券早鳥優惠開賣。

館方表示，這3個月除壓軸交響音樂會，一系列精采演出搭配典藏名琴登場。12日新銳鋼琴家張凱閔率先獨奏會，19日小提琴家薛志璋選用史特拉底瓦里1713年黃金時期打造的名琴「維爾特」，與鋼琴家汪奕聞共同演繹布拉姆斯室內樂經典。

10月3日大提琴家潘怡慈搭檔鋼琴家徐嘉琪，帶來舒伯特、布拉姆斯等經典作品，並使用史特拉底瓦里於1730年製作名琴「鮑爾」，還原布拉姆斯當年聽覺想像。10月17日室內樂音樂會，奇美博物館瓜達尼尼大、中、小提琴同場，「是全亞洲絕無僅有的組合」。

演出由精研布拉姆斯且獲艾維理．費雪職業大賞國際鋼琴名家劉孟捷獨奏，攜手土倫歌劇院音樂總監范努斯敦與國立台灣交響樂團詮釋大師鉅作。更有8把德奧系統名琴助陣，尤其全球僅存4把的「史戴納中提琴」，要帶領樂迷感受跨越世紀交響震撼。

館方說，鋼琴家劉孟捷21歲即成為美國柯蒂斯音樂學院首位亞裔鋼琴教授。事業巔峰之際因罕見疾病全身癱瘓，艱辛復健後重返舞台。高雄衛武營音樂會他將挑戰布拉姆斯的D小調第一號鋼琴協奏曲。同樣走過生命幽谷，對作品蘊含的濃烈情感有著深刻共鳴，將帶來深邃與壯闊兼具的動人詮釋。

下半場台灣交響樂團詮釋德弗札克充滿波希米亞田園風情的G大調第八號交響曲。從沈鬱磅礡鋼琴史詩，到明亮抒情交響景緻，兩大名作激盪出火花。

該團將使用8把德奧系統名琴，為樂團增添飽滿中低音域色彩。最受矚目的是1674年製作的獅頭造型中提琴，是史戴納全球僅存4把中提琴之一。史戴納是德奧代表性製琴大師，其作品將引領樂迷親耳感受19世紀德奧交響樂音風采。

奇美音樂節「燦爛的深邃：布拉姆斯與他的時代」系列音樂會將在奇美博物館、衛武營登場。各場次票券早鳥優惠開賣，票價為300至2,400元不等。詳情在博物館官網。

奇美音樂節12日起連三個月不間斷演出 ，各場與壓軸場票券早鳥優惠開賣。圖／奇美博物館提供
奇美音樂節12日起連三個月不間斷演出 ，各場與壓軸場票券早鳥優惠開賣。圖／奇美博物館提供

奇美音樂節12日起連三個月不間斷演出 ，各場與壓軸場票券早鳥優惠開賣。圖／奇美博物館提供
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