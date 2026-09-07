快訊

遭爆性侵前科 北市內湖五分里長參選人王健陞上周登記今退選

這家布廠獲雲端巨頭認證！股價衝漲停 站回所有均線

刑事局前副局長放高利貸、恐嚇 懲戒法官斥：你的警察生活很不單純！

聽新聞
0:00 / 0:00

「一年少挨上百針！」 血友病新療法降到6針 健保提供用藥新選擇

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
血友病最新的再平衡治療，目標不只是從「一年上百針」減至最低6針，包括穩定預防出血，減少關節損傷，讓病友減少頻繁注射。記者廖靜清／攝影
血友病最新的再平衡治療，目標不只是從「一年上百針」減至最低6針，包括穩定預防出血，減少關節損傷，讓病友減少頻繁注射。記者廖靜清／攝影

血友病患者因凝血因子異常，遇到外傷容易出血不止，過去僅能透過靜脈注射補充凝血因子，一年恐要挨上百針。健保8月起給付「再平衡療法」新藥fitusiran，重度A型、B型血友病患者，不論是否產生抑制抗體，都有機會使用，從過去頻繁靜脈注射，進一步走向每2個月一次皮下注射。

健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，血友病治療費用高昂，健保以專款支應相關用藥，隨醫療科技發展，逐步從短效凝血因子、長效凝血因子，一路納入雙特異性單株抗體等新療法，讓患者治療方式愈來愈多元。新一代再平衡療法fitusiran適用12歲以上重度、帶有或未帶有抑制抗體的A型或B型血友病患者，最大特色是每2個月皮下注射一次，健保署預估約183名患者受惠。

46歲陳先生分享，本身為重度B型血友病患者，過去接受傳統靜脈注射治療，一年得自行扎針上百次，急性出血時一周甚至要注射5至6次。曾因關節反覆出血、無法久站，被迫結束經營7年的攝影工作室，拖延十多年後，37歲接受人工關節置換並歷經數月復健。改用新一代皮下再平衡治療後，最低一年只需注射6次，生活終於不再被頻繁打針綁住。

台灣血栓暨止血學會理事長邱世欣表示，血友病是先天性凝血異常疾病，A型主要缺乏第八凝血因子，B型則缺乏第九凝血因子。重度患者體內凝血因子濃度低於1%，即使沒有碰撞，也可能發生肌肉或關節自發性出血；若反覆出血未妥善控制，可能造成不可逆的關節病變甚至失能。

根據健保重大傷病統計，國內目前約有1955名血友病患者，其中A型1091人、B型205人。目前A、B型患者多以補充凝血因子預防出血，但部分患者每周仍需靜脈注射1至3次。中華民國血友病協會針對102名病友調查發現，近七成仰賴傳統靜脈注射，逾四成每周要打2至3次，32%曾發生漏藥。病友最期待的治療特性則包括降低注射頻率、更長半衰期及「零出血」。

台大醫院內科部血液科主治醫師周聖傑形容，人體凝血系統就像一座「天秤」，一端是凝血因子，另一端是抗凝血因子。傳統治療著重「缺什麼、補什麼」，新一代再平衡治療則從另一端著手，適度降低過多的抗凝血酶（AT），讓凝血與抗凝血重新取得平衡。

這項療法不經由第八或第九凝血因子路徑，因此可同時適用A、B型，以及有無凝血因子抗體的患者，尤其對過去治療選擇較少的B型且帶有抗體患者，多了一項新的治療選擇。依患者AT濃度及臨床狀況，最低可每2個月皮下注射1次，相較部分患者過去每周2至3次靜脈注射，大幅降低扎針頻率。

健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，血友病新一代「再平衡療法」最大特色是每2個月皮下注射一次，進一步降低治療頻率。記者廖靜清／攝影
健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，血友病新一代「再平衡療法」最大特色是每2個月皮下注射一次，進一步降低治療頻率。記者廖靜清／攝影

健保 給付

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

感染控制、中風搶救到慢性病用藥 屏基品質改善獲國際競賽肯定

急診塞爆「改戴N95口罩」？感染科權威：多種病毒並存、隔離採多層防線

開學日將至 ! A流、B流全年交替肆虐，醫曝「鼻噴式疫苗」成免打針新選項

防中風與心肌梗塞！9月起降血脂藥物健保擴大給付 破百萬人受惠

相關新聞

看見燈管閃爍竟是「視網膜破洞」？ 專家教1招秒辨真假閃光

若見辦公室日光燈偶爾閃爍，要當心可能是眼睛發出的求救訊號。日前有網友透露，過去常覺得辦公室電燈在閃，問同事卻都說沒感覺，直到閃爍頻率增加前往醫院檢查，才驚覺「雙眼視網膜早已破洞」，若再延誤就可能惡化為視網膜剝離。貼文曝光後釣出南韓首爾江南知名眼科醫師親自留言解惑，並傳授快速自我判斷閃光異狀的關鍵原則。

中重度異位性皮膚炎病友每月自費醫療費2.5萬元 占月薪逾半

異位性皮膚炎不只影響健康，中重度病友為了改善膚況，生活中更負擔大筆隱形開銷。調查顯示，中重度患者高達72％病友至少看過6位以上的醫師，近3成每月自費醫療費用逾兩萬元，逾五成病友每月需花費超過5000元在防蟎、空氣清淨機等開支，更因為搔癢而長期失眠，外觀紅腫影響自信與社交。

慎防積水！5縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午15時15分針對全台5縣市發布大雨特報，指出午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(7)日高雄、屏東地區及南投至台南山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

宜蘭大同鄉發生規模4.2淺層地震 最大震度2級

9月7日下午3時55分，宜蘭縣大同鄉發生芮氏規模4.2淺層地震，最大震度為2級，波及宜蘭、桃園、花蓮、台中及南投等地。

喝青草茶養生險送命 醫揭傷腎茶飲排行榜：榜首恐致心跳驟停

許多腎友深知日常應少喝湯、少吃重鹹，卻忽略「喝錯茶」所帶來的隱形危機。腎臟科醫師洪永祥日前分享臨床案例，一名60歲患有慢性腎臟病第三期的男子，誤信青草茶能「降火氣、排毒」，每天狂灌當水飲用，未料不到兩週便引發急性高血鉀症送醫急救，險些因嚴重心律不整喪命。醫師特別公布「腎友錯誤喝茶傷腎排行榜」，提醒民眾建立正確飲茶觀念，避免養生不成反倒加速腎功能崩盤。

中秋佳節將至 台中關籲請民眾勿違規攜帶或寄送豬肉製品入境

中秋佳節將至，月餅及各類伴手禮往來頻繁，台中關提醒民眾，自國外返台時切勿攜帶豬肉製品入境，也不要自非洲豬瘟疫區網購或寄送含豬肉食品來台，以免觸法受罰，共同守護我國畜牧產業及食品安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。