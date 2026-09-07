「一年少挨上百針！」 血友病新療法降到6針 健保提供用藥新選擇

血友病患者因凝血因子異常，遇到外傷容易出血不止，過去僅能透過靜脈注射補充凝血因子，一年恐要挨上百針。健保8月起給付「再平衡療法」新藥fitusiran，重度A型、B型血友病患者，不論是否產生抑制抗體，都有機會使用，從過去頻繁靜脈注射，進一步走向每2個月一次皮下注射。

健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，血友病治療費用高昂，健保以專款支應相關用藥，隨醫療科技發展，逐步從短效凝血因子、長效凝血因子，一路納入雙特異性單株抗體等新療法，讓患者治療方式愈來愈多元。新一代再平衡療法fitusiran適用12歲以上重度、帶有或未帶有抑制抗體的A型或B型血友病患者，最大特色是每2個月皮下注射一次，健保署預估約183名患者受惠。

46歲陳先生分享，本身為重度B型血友病患者，過去接受傳統靜脈注射治療，一年得自行扎針上百次，急性出血時一周甚至要注射5至6次。曾因關節反覆出血、無法久站，被迫結束經營7年的攝影工作室，拖延十多年後，37歲接受人工關節置換並歷經數月復健。改用新一代皮下再平衡治療後，最低一年只需注射6次，生活終於不再被頻繁打針綁住。

台灣血栓暨止血學會理事長邱世欣表示，血友病是先天性凝血異常疾病，A型主要缺乏第八凝血因子，B型則缺乏第九凝血因子。重度患者體內凝血因子濃度低於1%，即使沒有碰撞，也可能發生肌肉或關節自發性出血；若反覆出血未妥善控制，可能造成不可逆的關節病變甚至失能。

根據健保重大傷病統計，國內目前約有1955名血友病患者，其中A型1091人、B型205人。目前A、B型患者多以補充凝血因子預防出血，但部分患者每周仍需靜脈注射1至3次。中華民國血友病協會針對102名病友調查發現，近七成仰賴傳統靜脈注射，逾四成每周要打2至3次，32%曾發生漏藥。病友最期待的治療特性則包括降低注射頻率、更長半衰期及「零出血」。

台大醫院內科部血液科主治醫師周聖傑形容，人體凝血系統就像一座「天秤」，一端是凝血因子，另一端是抗凝血因子。傳統治療著重「缺什麼、補什麼」，新一代再平衡治療則從另一端著手，適度降低過多的抗凝血酶（AT），讓凝血與抗凝血重新取得平衡。

這項療法不經由第八或第九凝血因子路徑，因此可同時適用A、B型，以及有無凝血因子抗體的患者，尤其對過去治療選擇較少的B型且帶有抗體患者，多了一項新的治療選擇。依患者AT濃度及臨床狀況，最低可每2個月皮下注射1次，相較部分患者過去每周2至3次靜脈注射，大幅降低扎針頻率。