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花蓮文旦柚減產2成仍飄香 買一箱就可抽5萬元黃金拚中秋買氣

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
遊客入住合作旅宿並參與相關活動，於9月11日至13日入住者可獲兌換券，在9月12、13日市集兌換限定款襪子、毛巾等周邊商品。記者王思慧／攝影
遊客入住合作旅宿並參與相關活動，於9月11日至13日入住者可獲兌換券，在9月12、13日市集兌換限定款襪子、毛巾等周邊商品。記者王思慧／攝影

花蓮文旦柚進入採收旺季，全縣種植面積約800多公頃，今年受3月乾旱影響，預估產量約1萬2000公噸，較去年減少約2成。儘管減產，花蓮文旦持續拓展外銷市場，目前已出口加拿大、新加坡、香港及中國大陸等地，縣府也推出買文旦柚抽價值約5萬元黃金、聯名IP及旅宿合作活動，力拚中秋檔期買氣。

花蓮縣政府農業處今天舉辦文旦柚行銷活動，農業處長陳淑雯表示，文旦柚已陸續進入採收季，今年雖受乾旱影響減產，但品質相當穩定，甜度普遍達12度以上，果形漂亮、口感佳；價格方面，10台斤禮盒含宅配約600至800元不等，依各家果園訂價而定。

為推廣花蓮文旦，縣府今年首度與韓國人氣IP「艾絲樂小兔」合作，並串連28家聯名店家及14家旅宿業者推出限定活動，民眾9月期間至合作店家消費，即可獲得限量吊飾；入住合作旅宿並參與相關活動，於9月11日至13日入住者可獲兌換券，在9月12、13日市集兌換限定款襪子、毛巾等周邊商品。

陳淑雯指出，目前全台約1450家門市可購買花蓮文旦柚，其中全聯通路同步推出抽獎活動，消費者購買指定花蓮文旦即可參加抽獎，特獎為6顆一組的文旦造型黃金小金豆，市值約5萬元，造型獨特、數量有限，希望藉此帶動買氣。縣府也推出「預見花蓮」文旦禮盒，9月15日至30日於台北新光三越、松菸文創園區及台中誠品等通路限時販售。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇表示，瑞穗鄉種植面積約680公頃，今年同樣受到開花結果期乾旱影響，產量較往年減少約2成5，雖然今年批發行情上漲約1至2成，但考量消費者負擔及支持市場需求，農友決定不調漲零售價格，自行吸收運費、紙箱及生產成本增加的壓力。

黃盛皇說，文旦採收期間曾受西南氣流影響，農民堅持雨天不採收，須待天氣放晴1至2天後才進園，以維持甜度與果皮品質，目前瑞穗地區已完成約6至7成採收，剩餘約3成將陸續完成。

外銷方面，黃盛皇表示，去年瑞穗文旦外銷量約990公噸，其中中國大陸市場占逾5成，今年除持續深耕中國市場外，也積極拓展日本、新加坡及馬紹爾等海外通路，希望再創外銷佳績。

另為提升品牌價值，花蓮縣將於9月8日舉辦文旦柚評鑑競賽，邀集全縣優秀果農參賽，獲獎果品往往能提高市場知名度與售價。黃盛皇說，目前市售文旦多以10台斤裝為主，10顆裝約500至600元，12顆裝約700至850元，由於較小顆文旦果肉細緻、口感更佳，也受到不少消費者青睞。

花蓮文旦柚全縣種植面積約800多公頃，今年受3月乾旱影響，預估產量約1萬2000公噸，較去年減少約2成。記者王思慧／攝影
花蓮文旦柚全縣種植面積約800多公頃，今年受3月乾旱影響，預估產量約1萬2000公噸，較去年減少約2成。記者王思慧／攝影

花蓮縣政府推出買文旦柚抽價值約5萬元黃金活動，盼能促進買氣。圖／花蓮縣政府農業處提供
花蓮縣政府推出買文旦柚抽價值約5萬元黃金活動，盼能促進買氣。圖／花蓮縣政府農業處提供

花蓮縣整腐串連28家聯名店家推出限定活動，民眾9月期間至合作店家消費，即可獲得限量韓國人氣IP吊飾。記者王思慧／攝影
花蓮縣整腐串連28家聯名店家推出限定活動，民眾9月期間至合作店家消費，即可獲得限量韓國人氣IP吊飾。記者王思慧／攝影

花蓮縣整腐串連28家聯名店家推出限定活動，民眾9月期間至合作店家消費，即可獲得限量韓國人氣IP吊飾。記者王思慧／攝影
花蓮縣整腐串連28家聯名店家推出限定活動，民眾9月期間至合作店家消費，即可獲得限量韓國人氣IP吊飾。記者王思慧／攝影

花蓮縣政府農業處今天舉辦文旦柚行銷活動，推出許多活動促進買氣。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府農業處今天舉辦文旦柚行銷活動，推出許多活動促進買氣。記者王思慧／攝影

為推廣花蓮文旦，花蓮縣政府今年首度與韓國人氣IP「艾絲樂小兔」合作，可愛模樣吸睛。記者王思慧／攝影
為推廣花蓮文旦，花蓮縣政府今年首度與韓國人氣IP「艾絲樂小兔」合作，可愛模樣吸睛。記者王思慧／攝影

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