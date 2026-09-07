快訊

遭爆性侵前科 北市內湖五分里長參選人王健陞上周登記今退選

這家布廠獲雲端巨頭認證！股價衝漲停 站回所有均線

刑事局前副局長放高利貸、恐嚇 懲戒法官斥：你的警察生活很不單純！

聽新聞
0:00 / 0:00

喝青草茶養生險送命 醫揭傷腎茶飲排行榜：榜首恐致心跳驟停

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師建議慢性腎臟病友飲茶應以淡泡綠茶或包種茶為主，每日攝取量不宜超過200c.c.。示意圖／Ingimage
醫師建議慢性腎臟病友飲茶應以淡泡綠茶或包種茶為主，每日攝取量不宜超過200c.c.。示意圖／Ingimage

許多腎友深知日常應少喝湯、少吃重鹹，卻忽略「喝錯茶」所帶來的隱形危機。腎臟科醫師洪永祥日前分享臨床案例，一名60歲患有慢性腎臟病第三期的男子，誤信青草茶能「降火氣、排毒」，每天狂灌當水飲用，未料不到兩週便引發急性高血鉀症送醫急救，險些因嚴重心律不整喪命。醫師特別公布「腎友錯誤喝茶傷腎排行榜」，提醒民眾建立正確飲茶觀念，避免養生不成反倒加速腎功能崩盤。

洪永祥醫師在臉書專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文指出，該名60歲病患聽信民間說法，自認喝青草茶有助退火與排毒，便天天飲用濃郁的青草茶替代白開水。兩週後，患者突然感到全身癱軟無力、頭暈、胸悶、冷汗直流且心悸不止，被緊急送往急診。

院方抽血檢查赫然發現，該名男子的血鉀濃度竟飆升至7.2mmol/L（正常值應小於5.2mmol/L）。醫師當場嚴正警告，如此高濃度的血鉀隨時可能誘發心律不整甚至引發急性心跳驟停，經緊急治療才從鬼門關前救回，而這場致命危機的元凶，正是那杯看似天然養生的濃縮草藥茶。

針對市售茶飲與沖泡習慣，洪永祥醫師依據潛在風險整理出「傷腎茶飲排行榜」，示警腎友千萬別誤踩地雷：

第5名-劣質茶、來源不明茶飲

劣質茶葉易殘留鉛、鎘等重金屬物質。腎功能不全者代謝與過濾能力較差，重金屬極易於體內長期蓄積，直接對腎臟細胞造成不可逆的毒性傷害。

第4名-含糖手搖茶

相關醫學研究證實，手搖飲常添加的高果糖糖漿會大幅誘發高尿酸血症與胰島素阻抗，加速腎絲球纖維化與硬化，導致腎功能急轉直下。

第3名-過濃手沖茶、茶萃取物

茶葉浸泡時間過長會溶出大量咖啡因與草酸。過量咖啡因會推升腎絲球球內壓，而草酸更易與鈣結合成草酸鈣結晶，引發泌尿道結石並堵塞腎小管。

第2名-奶茶、沖泡式抹茶粉

此類沖泡產品常額外添加食品添加劑無機磷酸鹽。發表於《美國腎臟病期刊》（AJKD）的研究示警，無機磷的吸收率高達90%以上，會迅速引發高磷血症，加劇血管鈣化與骨質病變。

第1名-不明來源草藥茶、濃縮養生茶

奪得榜首的正是坊間草藥茶與濃縮養生茶飲。此類飲品成分複雜且缺乏精準劑量控管，常蘊含極高濃度的鉀離子。《Kidney International Reports》研究強調，腎友排鉀機能低落，且高血鉀前期往往「毫無徵兆」，一旦惡化便直接誘發心室顫動或心跳驟停，堪稱最凶險的隱形殺手。

茶飲 風險 飲茶 奶茶 茶葉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

咖啡配香蕉超NG？ 專家曝「6大地雷組合」：吃錯恐阻礙吸收

秋老虎日夜溫差夾擊 名醫揭「3大致命陷阱」：年長者務必當心

藥師對女大生下藥稱「只是開玩笑」 律師怒轟：把大家當笨蛋嗎？

狂流汗只補水夠嗎？醫列「1恐怖後果」，嚴重可能心跳停止

相關新聞

看見燈管閃爍竟是「視網膜破洞」？ 專家教1招秒辨真假閃光

若見辦公室日光燈偶爾閃爍，要當心可能是眼睛發出的求救訊號。日前有網友透露，過去常覺得辦公室電燈在閃，問同事卻都說沒感覺，直到閃爍頻率增加前往醫院檢查，才驚覺「雙眼視網膜早已破洞」，若再延誤就可能惡化為視網膜剝離。貼文曝光後釣出南韓首爾江南知名眼科醫師親自留言解惑，並傳授快速自我判斷閃光異狀的關鍵原則。

中重度異位性皮膚炎病友每月自費醫療費2.5萬元 占月薪逾半

異位性皮膚炎不只影響健康，中重度病友為了改善膚況，生活中更負擔大筆隱形開銷。調查顯示，中重度患者高達72％病友至少看過6位以上的醫師，近3成每月自費醫療費用逾兩萬元，逾五成病友每月需花費超過5000元在防蟎、空氣清淨機等開支，更因為搔癢而長期失眠，外觀紅腫影響自信與社交。

慎防積水！5縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午15時15分針對全台5縣市發布大雨特報，指出午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(7)日高雄、屏東地區及南投至台南山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

宜蘭大同鄉發生規模4.2淺層地震 最大震度2級

9月7日下午3時55分，宜蘭縣大同鄉發生芮氏規模4.2淺層地震，最大震度為2級，波及宜蘭、桃園、花蓮、台中及南投等地。

喝青草茶養生險送命 醫揭傷腎茶飲排行榜：榜首恐致心跳驟停

許多腎友深知日常應少喝湯、少吃重鹹，卻忽略「喝錯茶」所帶來的隱形危機。腎臟科醫師洪永祥日前分享臨床案例，一名60歲患有慢性腎臟病第三期的男子，誤信青草茶能「降火氣、排毒」，每天狂灌當水飲用，未料不到兩週便引發急性高血鉀症送醫急救，險些因嚴重心律不整喪命。醫師特別公布「腎友錯誤喝茶傷腎排行榜」，提醒民眾建立正確飲茶觀念，避免養生不成反倒加速腎功能崩盤。

中秋佳節將至 台中關籲請民眾勿違規攜帶或寄送豬肉製品入境

中秋佳節將至，月餅及各類伴手禮往來頻繁，台中關提醒民眾，自國外返台時切勿攜帶豬肉製品入境，也不要自非洲豬瘟疫區網購或寄送含豬肉食品來台，以免觸法受罰，共同守護我國畜牧產業及食品安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。