喝青草茶養生險送命 醫揭傷腎茶飲排行榜：榜首恐致心跳驟停

許多腎友深知日常應少喝湯、少吃重鹹，卻忽略「喝錯茶」所帶來的隱形危機。腎臟科醫師洪永祥日前分享臨床案例，一名60歲患有慢性腎臟病第三期的男子，誤信青草茶能「降火氣、排毒」，每天狂灌當水飲用，未料不到兩週便引發急性高血鉀症送醫急救，險些因嚴重心律不整喪命。醫師特別公布「腎友錯誤喝茶傷腎排行榜」，提醒民眾建立正確飲茶觀念，避免養生不成反倒加速腎功能崩盤。

洪永祥醫師在臉書專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文指出，該名60歲病患聽信民間說法，自認喝青草茶有助退火與排毒，便天天飲用濃郁的青草茶替代白開水。兩週後，患者突然感到全身癱軟無力、頭暈、胸悶、冷汗直流且心悸不止，被緊急送往急診。

院方抽血檢查赫然發現，該名男子的血鉀濃度竟飆升至7.2mmol/L（正常值應小於5.2mmol/L）。醫師當場嚴正警告，如此高濃度的血鉀隨時可能誘發心律不整甚至引發急性心跳驟停，經緊急治療才從鬼門關前救回，而這場致命危機的元凶，正是那杯看似天然養生的濃縮草藥茶。

針對市售茶飲與沖泡習慣，洪永祥醫師依據潛在風險整理出「傷腎茶飲排行榜」，示警腎友千萬別誤踩地雷：

第5名-劣質茶、來源不明茶飲

劣質茶葉易殘留鉛、鎘等重金屬物質。腎功能不全者代謝與過濾能力較差，重金屬極易於體內長期蓄積，直接對腎臟細胞造成不可逆的毒性傷害。

第4名-含糖手搖茶

相關醫學研究證實，手搖飲常添加的高果糖糖漿會大幅誘發高尿酸血症與胰島素阻抗，加速腎絲球纖維化與硬化，導致腎功能急轉直下。

第3名-過濃手沖茶、茶萃取物

茶葉浸泡時間過長會溶出大量咖啡因與草酸。過量咖啡因會推升腎絲球球內壓，而草酸更易與鈣結合成草酸鈣結晶，引發泌尿道結石並堵塞腎小管。

第2名-奶茶、沖泡式抹茶粉

此類沖泡產品常額外添加食品添加劑無機磷酸鹽。發表於《美國腎臟病期刊》（AJKD）的研究示警，無機磷的吸收率高達90%以上，會迅速引發高磷血症，加劇血管鈣化與骨質病變。

第1名-不明來源草藥茶、濃縮養生茶

奪得榜首的正是坊間草藥茶與濃縮養生茶飲。此類飲品成分複雜且缺乏精準劑量控管，常蘊含極高濃度的鉀離子。《Kidney International Reports》研究強調，腎友排鉀機能低落，且高血鉀前期往往「毫無徵兆」，一旦惡化便直接誘發心室顫動或心跳驟停，堪稱最凶險的隱形殺手。